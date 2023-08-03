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3 августа, 11:25

"Как раненый зверь напоследок чудил": Истерику Украины после атаки на порт Измаил описали словами Высоцкого

Военный эксперт Усвяцов объяснил злобу Киева из-за Измаила строчками Высоцкого

Атака ВС РФ порта Измаил правомерна, Россия следит за соблюдением запретов, действующих после приостановки её участия в зерновой сделке. Об этом заявил кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов, подчеркнув, что Москва будет пресекать попытки использовать морские коридоры тайком в военных целях.

"Адекватность удара будет неминуема. Почему они безобразничают?" задался вопросом профессор в беседе с "Царьградом".

По мнению кандидата военных наук, Киев лишён возможностей противостоять действиям России. ВСУ лишены сил в этом регионе, а последний корабль из Черноморского флота Украины уже уничтожили. Незалежная может рассчитывать только на поставленные Западом катера, которые являются удобной целью для российского высокоточного оружия. У Киева попросту отсутствуют варианты действий, хотя там, конечно, закатывают истерики, но это как в песне Высоцкого: "Как раненый зверь напоследок чудил: выбил окна и дверь и балкон уронил". Ситуация находится в адекватной фазе противостояния, заключил Усвяцов.

В Киеве подтвердили, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о "существенных повреждениях" на юге страны в результате ночных взрывов. А в Одесской области произошли пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Там загорелась нефтебаза в крупном дунайском порту Измаил. Была объявлена воздушная тревога. 2 августа появилась информация о том, что работа порта остановлена.

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Юрий Лысенко
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