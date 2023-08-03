"Как раненый зверь напоследок чудил": Истерику Украины после атаки на порт Измаил описали словами Высоцкого

Атака ВС РФ порта Измаил правомерна, Россия следит за соблюдением запретов, действующих после приостановки её участия в зерновой сделке. Об этом заявил кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов, подчеркнув, что Москва будет пресекать попытки использовать морские коридоры тайком в военных целях.

По мнению кандидата военных наук, Киев лишён возможностей противостоять действиям России. ВСУ лишены сил в этом регионе, а последний корабль из Черноморского флота Украины уже уничтожили. Незалежная может рассчитывать только на поставленные Западом катера, которые являются удобной целью для российского высокоточного оружия. У Киева попросту отсутствуют варианты действий, хотя там, конечно, закатывают истерики, но это как в песне Высоцкого: "Как раненый зверь напоследок чудил: выбил окна и дверь и балкон уронил". Ситуация находится в адекватной фазе противостояния, заключил Усвяцов.