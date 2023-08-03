Клара Новикова рассказала об одиночестве Ирины Мирошниченко

Российская актриса и юмористка Клара Новикова назвала очень печальной новостью известие о смерти Ирины Мирошниченко после болезни. Она призналась в разговоре с "Газетой.ru", что у неё с Мирошниченко сложились тёплые человеческие отношения, хотя близкой дружбы не было.

"Была надежда, как всегда, что справится. Она так справлялась со своей актёрской жизнью, со своей женской жизнью. Она так справлялась! Хотя мне кажется, что ей было немного одиноко", — поделилась Новикова.

А актёр, драматург и сценарист Аркадий Инин сказал, что был шокирован новостью о смерти коллеги, и вспомнил, что ещё недавно они вместе праздновали юбилей во МХАТе. По его словам, Мирошниченко была разноплановой актрисой, снималась и в драмах, и в комедиях, а в зрелом возрасте она увлеклась вокалом и устраивала музыкальные встречи.

"Была замечательной актрисой и, что немаловажно, замечательной женщиной. Это не всегда совпадает. У неё совпало — и актёрский талант, и женская красота, и популярность", — добавил Инин в беседе с телеканалом "360".