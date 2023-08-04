Делегация Западной Африки покинула Нигер, не дождавшись встречи с лидером мятежников
AFP: Делегация ЭКОВАС уехала из Нигера, не встретившись с генералом Тчиани
Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) решила покинуть Нигер, так и не встретившись с лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на члена миссии.
"Посланники ЭКОВАС уехали", — говорится в сообщении.
Делегация прибыла в Нигер вечером 3 августа, чтобы найти и обсудить пути выхода из кризисной ситуации в этой стране, но уехала спустя несколько часов. Миссии также не удалось пообщаться с отстранённым от власти президентом Мохамедом Базумом.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Была закрыта граница. Во время переворота президентскую гвардию возглавил Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. На данный момент новые власти открыли границы с пятью государствами.
ТАСС / ЕРА / ISSIFOU DJIBO