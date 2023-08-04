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4 августа, 08:17

Делегация Западной Африки покинула Нигер, не дождавшись встречи с лидером мятежников

AFP: Делегация ЭКОВАС уехала из Нигера, не встретившись с генералом Тчиани

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) решила покинуть Нигер, так и не встретившись с лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на члена миссии.

"Посланники ЭКОВАС уехали", — говорится в сообщении.

Делегация прибыла в Нигер вечером 3 августа, чтобы найти и обсудить пути выхода из кризисной ситуации в этой стране, но уехала спустя несколько часов. Миссии также не удалось пообщаться с отстранённым от власти президентом Мохамедом Базумом.

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Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Была закрыта граница. Во время переворота президентскую гвардию возглавил Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. На данный момент новые власти открыли границы с пятью государствами.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ISSIFOU DJIBO

Светлана Оперук
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