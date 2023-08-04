Делегация Западной Африки покинула Нигер, не дождавшись встречи с лидером мятежников

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) решила покинуть Нигер, так и не встретившись с лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на члена миссии.

Делегация прибыла в Нигер вечером 3 августа, чтобы найти и обсудить пути выхода из кризисной ситуации в этой стране, но уехала спустя несколько часов. Миссии также не удалось пообщаться с отстранённым от власти президентом Мохамедом Базумом.