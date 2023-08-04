Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке дронов в Новороссийске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки украинских морских беспилотников в акватории Новороссийска.
"Здесь нужно вопросы адресовать в Министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало Министерство обороны", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими безэкипажными катерами. Нападение отразили экипажи российских кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", морские дроны были уничтожены. Сейчас порт Новороссийска работает в штатном режиме, грузовые операции идут по плану.
ТАСС / Алексей Зотов