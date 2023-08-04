Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке дронов в Новороссийске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки украинских морских беспилотников в акватории Новороссийска.

"Здесь нужно вопросы адресовать в Министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало Министерство обороны", — отметил представитель Кремля.