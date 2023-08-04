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4 августа, 10:24

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке дронов в Новороссийске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки украинских морских беспилотников в акватории Новороссийска.

"Здесь нужно вопросы адресовать в Министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало Министерство обороны", — отметил представитель Кремля.

В Сочи усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск

В Сочи усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск

Напомним, в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими безэкипажными катерами. Нападение отразили экипажи российских кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", морские дроны были уничтожены. Сейчас порт Новороссийска работает в штатном режиме, грузовые операции идут по плану.

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ТАСС / Алексей Зотов

Александра Вишнякова
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