5 модных приёмов, за которые в СССР вас бы точно застыдили

Советский Союз был известен своими ограничениями в области моды. Государственные власти стремились контролировать все аспекты жизни граждан, включая их внешний вид. Несмотря на это, находились люди, которые нарушали правила и вводили свои собственные стильные тенденции. Рассмотрим пять модных приёмов, за которые в СССР вас бы точно застыдили.

1. Джинсы

За что в СССР вас могли пристыдить: мода и стиль того времени. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Сегодня джинсы являются стандартной частью гардероба и популярны во всём мире. Они доступны в различных стилях, цветах и фасонах, их носят люди всех возрастов. А вот в СССР деним считался символом западной культуры и до определённой поры был буквально запрещён. Но модников это не остановило. Джинсы были популярны среди молодёжи и часто ассоциировались с духом бунтарства. А вы бы были готовы нарваться на неприятности ради того, чтобы выглядеть модно и свободно?

2. Цветные волосы

Почему в СССР нельзя было красить волосы? Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко, Григорий Калач

Окрашивание волос в неестественные цвета стало очень популярным в последние годы. Многие люди экспериментируют с яркими оттенками на локонах и выражают индивидуальность через свой внешний вид. Конечно, это во времена СССР такие "эксперименты" были за гранью понимания — волосы, всем известно, должны быть естественного цвета. Да и советская промышленность едва ли удовлетворила бы запрос в ярких красителях. Но все мы помним, что стиляг никогда подобные ограничения не останавливали.

3. Носки с рисунками

Мужские носки одного из кооперативных предприятий. СССР, Москва, 1990 год. Фото © ТАСС / Пётр Носов

Сегодня разноцветные носки стали популярным способом выражать индивидуальность и личный стиль. Настолько, что в них ходит почти вся молодёжь. Уже никто не обращает внимания на забавные надписи и пошлые рисунки на носках. Хотя в СССР за такое точно бы посмотрели осуждающим взглядом. Впрочем, сначала скорее удивлённым — ведь в Союзе такого просто не было. Обычные носки были белые, чёрные, серые, допускались монотонные пары приглушённых цветов, и не стоит забывать о легендарном ромбике!

4. Длинные волосы у мужчин

За что в СССР могли быть проблемы или какой стиль не приветствовался? Фото © Активист движения "Нэкст стоп" и советская милиция. СССР, Москва. 1989 год. / ТАСС / Андрей Соловьёв

Сегодня длинные волосы у мужчин стали более общепринятым стилем. Девушки находят это привлекательным — сами парни пытаются соответствовать. В СССР же считалось, что мужчинам положено носить только короткие стрижки. Отхождение от правил вызывало негодование консервативного общества. Рискнувших пойти против системы часто подвергали насмешкам, а иногда за красоту можно было буквально пострадать.

5. Мини-юбки

К мини-юбкам в СССР тоже относились не слишком хорошо — считали девушек в них легкодоступными. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

В современном мире мини-юбки стали популярным предметом гардероба и часто носятся женщинами всех возрастов. Они доступны в различных стилях и материалах, и многие дамы носят их, чтобы выразить свою индивидуальность и привлекательность. Конечно, в СССР ни о каком выражении сексуальности не было и речи. Такой предмет гардероба считался слишком вызывающим и неприемлемым для нормального общества. Особо смелые барышни могли попробовать так прогуляться. Но стоит ли говорить, что каждый такой выход сопровождался комментариями прохожих и осуждающими взглядами.