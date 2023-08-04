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4 августа, 13:09

Губернатор опроверг сообщения о "нападении" на пост ДПС в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг сообщения ряда телеграм-каналов о "нападении" на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону. По его словам, на самом деле правоохранители проводят учения.

"Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия", написал он в своём телеграм-канале.

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А ранее в Екатеринбурге водитель "порше" протаранил как минимум восемь авто, уходя от полицейской погони. Кружившего по дорогам всё же удалось остановить, но, выскочив из иномарки, гонщик продолжил убегать от сотрудников на своих двоих. Уже в отделе задержанный заявил, что проверял мотор и "просто решил погонять".

Александра Вишнякова
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