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4 августа, 17:57

В Удмуртии произошёл взрыв на заводе, где производят "Искандеры"

В Удмуртии произошёл взрыв с задымлением на территории Воткинского завода

Взрыв произошёл на территории Воткинского завода в Удмуртии, где, в частности, производят военную технику, сообщает пресс-служба отечественного предприятия.

"Сегодня [4 августа] на территории производственной площадки АО "Воткинский завод" произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением", — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из работников не пострадал. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Что стало причиной взрыва, не сообщается. Согласно данным из открытых источников, на Воткинском заводе производились ракеты "Тополь-М", а в 2006 году было начато серийное производство ракет комплекса "Искандер-М".


Подрывник Куйбышевского НПЗ сообщил о ещё двух бомбах

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Ранее Лайф сообщал, что 28 июля взрыв прогремел на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. По версии следствия, было заложено взрывное устройство, к счастью, обошлось без пострадавших. Организатора взрыва уже задержали, он признал свою вину.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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