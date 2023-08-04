В Удмуртии произошёл взрыв на заводе, где производят "Искандеры"
В Удмуртии произошёл взрыв с задымлением на территории Воткинского завода
Взрыв произошёл на территории Воткинского завода в Удмуртии, где, в частности, производят военную технику, сообщает пресс-служба отечественного предприятия.
"Сегодня [4 августа] на территории производственной площадки АО "Воткинский завод" произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением", — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто из работников не пострадал. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.
Что стало причиной взрыва, не сообщается. Согласно данным из открытых источников, на Воткинском заводе производились ракеты "Тополь-М", а в 2006 году было начато серийное производство ракет комплекса "Искандер-М".
Ранее Лайф сообщал, что 28 июля взрыв прогремел на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. По версии следствия, было заложено взрывное устройство, к счастью, обошлось без пострадавших. Организатора взрыва уже задержали, он признал свою вину.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ