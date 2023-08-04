В Удмуртии произошёл взрыв на заводе, где производят "Искандеры"

Взрыв произошёл на территории Воткинского завода в Удмуртии, где, в частности, производят военную технику, сообщает пресс-служба отечественного предприятия.

"Сегодня [4 августа] на территории производственной площадки АО "Воткинский завод" произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением", — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из работников не пострадал. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.