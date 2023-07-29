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29 июля, 11:56

Подрывник Куйбышевского НПЗ сообщил о ещё двух бомбах

Арестованный за взрыв на Куйбышевском НПЗ заявил о закладке трёх устройств

Арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе Сергей Окрушко в ходе судебного заседания признался в закладке трёх устройств.

"Ваша честь, при задержании я понял, что сработало одно устройство, было ещё два, я сразу сообщил, <…> чтобы избежать жертв", — сообщил он.

Подсчитан ущерб Кубышевскому НПЗ в результате диверсии

Подсчитан ущерб Кубышевскому НПЗ в результате диверсии

Лайф напоминает, что взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошёл 28 июля. По версии следствия, было заложено взрывное устройство. Никто не пострадал, серьёзных разрушений не зафиксировано. В тот же день стало известно, что организатора взрыва задержали. Подрывник Куйбышевского НПЗ признал вину. Самарский районный суд арестовал его на два месяца.

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ТАСС / Алексей Майшев

Светлана Оперук
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