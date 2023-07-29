Подрывник Куйбышевского НПЗ сообщил о ещё двух бомбах

Арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе Сергей Окрушко в ходе судебного заседания признался в закладке трёх устройств.

"Ваша честь, при задержании я понял, что сработало одно устройство, было ещё два, я сразу сообщил, <…> чтобы избежать жертв", — сообщил он.