Подрывник Куйбышевского НПЗ сообщил о ещё двух бомбах
Арестованный за взрыв на Куйбышевском НПЗ заявил о закладке трёх устройств
Арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе Сергей Окрушко в ходе судебного заседания признался в закладке трёх устройств.
"Ваша честь, при задержании я понял, что сработало одно устройство, было ещё два, я сразу сообщил, <…> чтобы избежать жертв", — сообщил он.
Лайф напоминает, что взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошёл 28 июля. По версии следствия, было заложено взрывное устройство. Никто не пострадал, серьёзных разрушений не зафиксировано. В тот же день стало известно, что организатора взрыва задержали. Подрывник Куйбышевского НПЗ признал вину. Самарский районный суд арестовал его на два месяца.
ТАСС / Алексей Майшев