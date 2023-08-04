"Абсурд и нонсенс": Захарова резко высказалась о переговорах по Украине без участия России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нонсенсом и абсурдом попытки урегулировать украинский конфликт без участия Москвы. Так она прокомментировала предстоящие переговоры по Украине в Саудовской Аравии.

"Урегулировать ситуацию на земле и закреплять её на политическом уровне без участия России абсурдно, это нонсенс. Я думаю, что это все понимают", — сказала Захарова в интервью РБК.