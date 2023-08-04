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4 августа, 19:00

"Абсурд и нонсенс": Захарова резко высказалась о переговорах по Украине без участия России

Захарова назвала нонсенсом попытки переговоров по Украине без участия России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нонсенсом и абсурдом попытки урегулировать украинский конфликт без участия Москвы. Так она прокомментировала предстоящие переговоры по Украине в Саудовской Аравии.

"Урегулировать ситуацию на земле и закреплять её на политическом уровне без участия России абсурдно, это нонсенс. Я думаю, что это все понимают", — сказала Захарова в интервью РБК.

Дипломат также отметила, что российская сторона продолжает "крайне интенсивные контакты" по ситуации на Украине и ценит любые усилия третьих стран по мирному разрешению конфликта. При этом так называемая формула мира Владимира Зеленского, которая будет обсуждаться в Саудовской Аравии, к миру не имеет никакого отношения, подчеркнула Захарова.

Спецпредставитель Китая посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии

Спецпредставитель Китая посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия подтвердила намерение провести переговоры по Украине с участием стран Запада, но без РФ. На встречу, которая состоится 5 августа в Джидде, были приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков государств. Ожидается, что Москву проинформируют об итогах переговоров. Ранее в Кремле отмечали, что будут следить за встречей в Джидде.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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