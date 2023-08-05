В квартиру лидера Rammstein Тилля Линдеманна проникли неизвестные

Уточняется, что полиция обыскала здание на предмет улик. Пока не известно, что злоумышленники могли забрать в квартире знаменитости. По данным издания, они попали на крышу дома через запасной вход, а затем вошли в мансардную квартиру вокалиста.

Ранее Лайф рассказывал о том, что более десятка женщин обратились в полицию из-за домогательств со стороны Тилля Линдеманна. По словам одной из них, её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, музыкант якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать. Другие участники Rammstein даже допустили распад группы на фоне обвинений. Когда стало известно о возможных домогательствах со стороны Линдеманна, на берлинскую штаб-квартиру Rammstein было совершено нападение.