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5 августа, 11:16

В квартиру лидера Rammstein Тилля Линдеманна проникли неизвестные

Bild: Неизвестные проникли в квартиру вокалиста Rammstein Линдеманна в Берлине

<p>Тилль Линдеманн. Обложка © Getty Images / picture alliance</p>

Тилль Линдеманн. Обложка © Getty Images / picture alliance

В Берлине в квартиру вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна проникли неизвестные. Как сообщает газета Bild со ссылкой на источники в окружении музыканта, это произошло прошлой ночью.

Уточняется, что полиция обыскала здание на предмет улик. Пока не известно, что злоумышленники могли забрать в квартире знаменитости. По данным издания, они попали на крышу дома через запасной вход, а затем вошли в мансардную квартиру вокалиста.

Ещё одна: Солиста Rammstein вновь обвинили в насилии

Ещё одна: Солиста Rammstein вновь обвинили в насилии

Ранее Лайф рассказывал о том, что более десятка женщин обратились в полицию из-за домогательств со стороны Тилля Линдеманна. По словам одной из них, её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, музыкант якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать. Другие участники Rammstein даже допустили распад группы на фоне обвинений. Когда стало известно о возможных домогательствах со стороны Линдеманна, на берлинскую штаб-квартиру Rammstein было совершено нападение.

Илья Суриков
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