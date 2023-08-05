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5 августа, 15:47

Стало известно о состоянии танкера, который был атакован украинским дроном

Росморречфлот: Водолазы завершат обследование танкера "Сиг" до конца дня

<p>Танкер "Сиг". Фото © <a href="https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:347638/mmsi:273340190/imo:9735335/vessel:SIG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marinetraffic.com / Azer Musayev</a></p>

Танкер "Сиг". Фото © marinetraffic.com / Azer Musayev

Водолазы продолжат обследование получившего пробоину танкера "Сиг", его планируют завершить до конца дня. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

"До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений", — сказано в сообщении агентства в телеграм-канале.

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Также сообщается, что работы для заделки пробоины планируется провести 6 августа после доставки необходимых материалов. Машинное отделение на судне задраено, внутрь танкера вода не поступила.

Ранее Лайф писал, что в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу был атакован танкер "Сиг" надводным украинским дроном. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло. В Киеве признали ответственность за атаку. ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки ВСУ на танкер "Сиг".

Илья Суриков
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