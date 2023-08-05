Стало известно о состоянии танкера, который был атакован украинским дроном

Водолазы продолжат обследование получившего пробоину танкера "Сиг", его планируют завершить до конца дня. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

"До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений", — сказано в сообщении агентства в телеграм-канале.