Стало известно о состоянии танкера, который был атакован украинским дроном
Росморречфлот: Водолазы завершат обследование танкера "Сиг" до конца дня
Танкер "Сиг". Фото © marinetraffic.com / Azer Musayev
Водолазы продолжат обследование получившего пробоину танкера "Сиг", его планируют завершить до конца дня. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.
"До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений", — сказано в сообщении агентства в телеграм-канале.
Также сообщается, что работы для заделки пробоины планируется провести 6 августа после доставки необходимых материалов. Машинное отделение на судне задраено, внутрь танкера вода не поступила.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу был атакован танкер "Сиг" надводным украинским дроном. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло. В Киеве признали ответственность за атаку. ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки ВСУ на танкер "Сиг".