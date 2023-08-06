В партии Шольца впервые призвали поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus

В партии канцлера Германии Олафа Шольца впервые призвали передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. С соответствующим обращением к правительству выступил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц.

"Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьёзной авиации для поддержки. Тут остаётся только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию" — приводит слова Шварца Der Spiegel.

Ранее с призывами о поставках Киеву ракет Taurus выступали некоторые члены правящей коалиции зелёных, Свободной демократической партии (СвДП), а также оппозиционного блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС). При этом никто из партии Шольца не призывал к этому.

Также Шварц заявил, что Берлин теряет время, отказываясь давать Киеву Taurus. Депутат не сомневается, что рано или поздно эта техника будет предоставлена украинским войскам.