В партии Шольца впервые призвали поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus
Шварц стал первым депутатом из партии Шольца СДПГ, кто призвал дать Киеву Taurus
В партии канцлера Германии Олафа Шольца впервые призвали передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. С соответствующим обращением к правительству выступил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц.
"Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьёзной авиации для поддержки. Тут остаётся только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию" — приводит слова Шварца Der Spiegel.
Ранее с призывами о поставках Киеву ракет Taurus выступали некоторые члены правящей коалиции зелёных, Свободной демократической партии (СвДП), а также оппозиционного блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС). При этом никто из партии Шольца не призывал к этому.
Также Шварц заявил, что Берлин теряет время, отказываясь давать Киеву Taurus. Депутат не сомневается, что рано или поздно эта техника будет предоставлена украинским войскам.
Напомним, 2 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В Берлине опасаются, что Киев использует их для ударов по России. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова Шольца, отметил, что Берлин опасается расширения конфликта.
В конце мая стало известно, что Киев запросил у Германии крылатые ракеты Taurus большой дальности. По данным журналистов, украинский президент Владимир Зеленский обратился к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с просьбой поставить новые вооружения в ходе визита в Берлин. TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов по хорошо защищённым целям без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Отмечалось, что эти ракеты способны долететь до Москвы.
Getty Images / South Korean Defense Ministry