Появилось видео с пролётом украинского дрона-камикадзе в Подмосковье

Как сообщает телеграм-канал, беспилотник засняли над 70-м километром трассы М2 "Крым" около 11 часов утра. По данным Mash, это UJ-22 Airborne украинской UKRJET. Автор видео рассказал, что дрон двигался в сторону посёлка Сельхозтехника на высоте около 100 метров. В 11:27 его сбили близ Подольска.