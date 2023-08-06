Появилось видео с пролётом украинского дрона-камикадзе в Подмосковье
Mash опубликовал видео с пролётом украинского дрона-камикадзе в Подмосковье
Очевидцы сняли видео пролёта украинского дрона-камикадзе в районе города Чехова в Московской области. Кадры публикует Mash.
Пролёт украинского дрона-камикадзе в районе города Чехова в Московской области. Видео © Telegram / Mash
Как сообщает телеграм-канал, беспилотник засняли над 70-м километром трассы М2 "Крым" около 11 часов утра. По данным Mash, это UJ-22 Airborne украинской UKRJET. Автор видео рассказал, что дрон двигался в сторону посёлка Сельхозтехника на высоте около 100 метров. В 11:27 его сбили близ Подольска.
Напомним, сегодня за полчаса до полудня в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Задержаны оказались 15 рейсов на прилёт и 13 на вылет, часть была перенаправлена в другие аэропорты. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице был уничтожен дрон. В Минобороны рассказали подробности инцидента.
Telegram / Mash