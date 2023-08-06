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6 августа, 09:51

Появилось видео с пролётом украинского дрона-камикадзе в Подмосковье

Mash опубликовал видео с пролётом украинского дрона-камикадзе в Подмосковье

Очевидцы сняли видео пролёта украинского дрона-камикадзе в районе города Чехова в Московской области. Кадры публикует Mash.

Пролёт украинского дрона-камикадзе в районе города Чехова в Московской области. Видео © Telegram / Mash

Как сообщает телеграм-канал, беспилотник засняли над 70-м километром трассы М2 "Крым" около 11 часов утра. По данным Mash, это UJ-22 Airborne украинской UKRJET. Автор видео рассказал, что дрон двигался в сторону посёлка Сельхозтехника на высоте около 100 метров. В 11:27 его сбили близ Подольска.

В аэропорту Внуково сняли ограничения на вылеты и приём самолётов

В аэропорту Внуково сняли ограничения на вылеты и приём самолётов

Напомним, сегодня за полчаса до полудня в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Задержаны оказались 15 рейсов на прилёт и 13 на вылет, часть была перенаправлена в другие аэропорты. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице был уничтожен дрон. В Минобороны рассказали подробности инцидента.

Обложка ©

Telegram / Mash

Илья Суриков
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