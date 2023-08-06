Соцсеть Илона Маска X отобрала у пользователя аккаунт с полумиллионом подписчиков

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, получила доступ к учётной записи @music, которая имела около полумиллиона подписчиков. Владелец аккаунта Джереми Воот получил электронное письмо от компании, в котором говорилось, что аккаунт переходит в собственность X, сообщает телеканал CNBC.

"По крайней мере, X перевёл всех моих подписчиков на новую учётную запись", — отметил Воот и добавил, что ему предложили выбрать другое имя аккаунта, связанное с музыкой.

По его мнению, такие действия могут подорвать доверие пользователей к платформе.