Соцсеть Илона Маска X отобрала у пользователя аккаунт с полумиллионом подписчиков
CNBC: Соцсеть X завладела аккаунтом @music с полумиллионом подписчиков
Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, получила доступ к учётной записи @music, которая имела около полумиллиона подписчиков. Владелец аккаунта Джереми Воот получил электронное письмо от компании, в котором говорилось, что аккаунт переходит в собственность X, сообщает телеканал CNBC.
"По крайней мере, X перевёл всех моих подписчиков на новую учётную запись", — отметил Воот и добавил, что ему предложили выбрать другое имя аккаунта, связанное с музыкой.
По его мнению, такие действия могут подорвать доверие пользователей к платформе.
Ранее компания Илона Маска X Corp. также завладела учётной записью @x в Twitter в рамках ребрендинга. При этом владелец не получил никакой компенсации.
Напомним, Twitter официально сменил старый логотип с птичкой на букву Х 24 июля. Причём владелец соцсети Илон Маск планирует в будущем доработать новый логотип. Он также пообещал, что обновлённый вариант Twitter будет самым дорогим брендом в мире.
Getty Images / Monika Skolimowska