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6 августа, 12:42

Соцсеть Илона Маска X отобрала у пользователя аккаунт с полумиллионом подписчиков

CNBC: Соцсеть X завладела аккаунтом @music с полумиллионом подписчиков

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, получила доступ к учётной записи @music, которая имела около полумиллиона подписчиков. Владелец аккаунта Джереми Воот получил электронное письмо от компании, в котором говорилось, что аккаунт переходит в собственность X, сообщает телеканал CNBC.

"По крайней мере, X перевёл всех моих подписчиков на новую учётную запись", — отметил Воот и добавил, что ему предложили выбрать другое имя аккаунта, связанное с музыкой.

По его мнению, такие действия могут подорвать доверие пользователей к платформе.

Ранее компания Илона Маска X Corp. также завладела учётной записью @x в Twitter в рамках ребрендинга. При этом владелец не получил никакой компенсации.

Маск пообещал оплатить иски пострадавшим за лайки в соцсети X

Маск пообещал оплатить иски пострадавшим за лайки в соцсети X

Напомним, Twitter официально сменил старый логотип с птичкой на букву Х 24 июля. Причём владелец соцсети Илон Маск планирует в будущем доработать новый логотип. Он также пообещал, что обновлённый вариант Twitter будет самым дорогим брендом в мире.

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Getty Images / Monika Skolimowska

Илья Суриков
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