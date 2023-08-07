"Преодоление боли": Хабенский рассказал о последнем юбилее Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко до последнего дня стойко держалась и никому не показывала, какую боль испытывает на самом деле. Об этом на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР рассказал актёр Константин Хабенский.

Константин Хабенский выступил с речью на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Видео © LIFE

"Имел счастье и радость общаться с ней в стенах нашего театра. В ноябре 21 года Елена Петровна пришла ко мне — мощная, энергичная, уверенная в себе, обаятельная — с подарочками. Она всегда дарила подарки тем, кому симпатизировала. И мне посчастливилось быть одним из этих людей", — сказал Хабенский.

Артист добавил, что видел, как Мирошниченко пару лет назад нервничала при выходе на сцену, однако отметил, что лишь теперь по-настоящему понимает, что тогда чувствовала актриса.

"Это были не просто нервы. Это было и преодоление, видимо, той боли, которая уже поселилась в ней, и прочих-прочих трудностей. Но она не позволила себе показать нам, как ей тяжело", — подчеркнул он.