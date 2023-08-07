"Преодоление боли": Хабенский рассказал о последнем юбилее Мирошниченко
Хабенский на прощании с Мирошниченко рассказал о поселившейся в актрисе боли
Актриса Ирина Мирошниченко. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Актриса Ирина Мирошниченко до последнего дня стойко держалась и никому не показывала, какую боль испытывает на самом деле. Об этом на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР рассказал актёр Константин Хабенский.
Константин Хабенский выступил с речью на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Видео © LIFE
"Имел счастье и радость общаться с ней в стенах нашего театра. В ноябре 21 года Елена Петровна пришла ко мне — мощная, энергичная, уверенная в себе, обаятельная — с подарочками. Она всегда дарила подарки тем, кому симпатизировала. И мне посчастливилось быть одним из этих людей", — сказал Хабенский.
Артист добавил, что видел, как Мирошниченко пару лет назад нервничала при выходе на сцену, однако отметил, что лишь теперь по-настоящему понимает, что тогда чувствовала актриса.
"Это были не просто нервы. Это было и преодоление, видимо, той боли, которая уже поселилась в ней, и прочих-прочих трудностей. Но она не позволила себе показать нам, как ей тяжело", — подчеркнул он.
Церемония прощания с Мирошниченко проходит на Основной сцене Московского художественного театра им. Чехова. Проводить её в последний путь пришли близкие, друзья, поклонники и коллеги, в том числе Лев Лещенко, Павел Табаков, Сергей Чонишвили, министр культуры Ольга Любимова и другие.
Напомним, 3 августа актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. Предварительной причиной смерти названа полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Артистка долгие годы служила в МХТ имени А.П. Чехова, кинозрителям она известна по фильмам "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Королевская регата" и "Зимняя вишня". Для многих уход Мирошниченко стал огромной потерей, соболезнования в связи с кончиной актрисы выразил и президент России Владимир Путин.