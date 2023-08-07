Актрису Ирину Мирошниченко проводили в последний путь бурными аплодисментами

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, гроб с телом актрисы встретили на выходе из зала бурными аплодисментами. Бывший министр культуры, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вспоминая усопшую, отметил её крайне высокий профессионализм.

Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. Видео © LIFE

"Быть актрисой художественного театра на протяжении 60 лет <...> это каждый день нужно доказывать, что ты можешь, что ты сильная, что ты владеешь профессией, что ты понимаешь, в каком театре работаешь, что ты никому не завидуешь и одновременно хочешь быть лучшим", — отметил он.

Лев Лещенко на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов

Константин Хабенский на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов

Евгений Миронов на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов

Михаил Швыдкой на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов

Александр Пашутин на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко, в свою очередь, указал на величину личности Мирошниченко. По его словам, актриса была "иконой" и "витриной" МХТ им. А. П. Чехова, а её талант неоспорим.

Марина Зудина на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов