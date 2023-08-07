Актрису Ирину Мирошниченко проводили в последний путь бурными аплодисментами
В Москве завершилась церемония прощания с Ириной Мирошниченко
Гроб с телом Ирины Мирошниченко выносят под бурные аплодисменты. Фото © LIFE / Павел Баранов
В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, гроб с телом актрисы встретили на выходе из зала бурными аплодисментами. Бывший министр культуры, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вспоминая усопшую, отметил её крайне высокий профессионализм.
Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. Видео © LIFE
"Быть актрисой художественного театра на протяжении 60 лет <...> это каждый день нужно доказывать, что ты можешь, что ты сильная, что ты владеешь профессией, что ты понимаешь, в каком театре работаешь, что ты никому не завидуешь и одновременно хочешь быть лучшим", — отметил он.
Лев Лещенко на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов
Константин Хабенский на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов
Евгений Миронов на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов
Михаил Швыдкой на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов
Александр Пашутин на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов
Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко, в свою очередь, указал на величину личности Мирошниченко. По его словам, актриса была "иконой" и "витриной" МХТ им. А. П. Чехова, а её талант неоспорим.
Марина Зудина на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов
Церемония прощания с Ириной Мирошниченко. Фото © LIFE / Павел Баранов
После завершения церемонии прощания гроб с телом народной артистки РСФСР вынесли из зала под бурные и долгие аплодисменты собравшихся.
Напомним, Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни. По предварительным данным, причиной является полиорганная недостаточность из-за септического шока. Она долгие годы в МХТ имени А.П. Чехова, а также снималась в ряде кинокартин, в частности, "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Королевская регата" и "Зимняя вишня". Президент России Владимир Путин выразил коллективу театра соболезнования в связи со смертью артистки.