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7 августа, 13:33

"Площадка для показа мирных планов": Эксперт объяснила бессмысленность встречи в Джидде по Украине

Политолог Михайлова: Встреча в Джидде стала площадкой для показа "мирных планов"

Встреча в саудовской Джидде по вопросу урегулирования украинского конфликта стала скорее площадкой для презентации "мирных планов", а не реальным приглашением к мирному процессу. Об этом в разговоре с Лайфом рассказала политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анна Михайлова.

"Присутствовали делегации 42 стран. Не только западной коалиции, но и дружественных для России государств — её ключевых партнёров по БРИКС. Особое политическое значение приобрело участие Китая в лице специального представителя по делам Евразии Ли Хуэя", указала она.

Собеседница Лайфа напомнила, что ранее Пекин воздерживался от участия в подобных мероприятиях, что укрепило статус Саудовской Аравии как внешнеполитического игрока и посредника, а также позволило Западу и Украине поддержать антироссийскую риторику.

Тем временем российской стороны, напомнила Михайлова, Джидда не увидела. По словам эксперта, это вызывает вопросы как с точки зрения эффективности обсуждений, так и реальных причин на это. В целом, подчеркнула Михайлова, между Западом и Глобальным Югом идёт поиск точек соприкосновения и компромиссных решений, однако позиции стран "слишком разные".

"Решение украинского вопроса давно вышло за границы самой Украины. Масштабность конфликта обусловлена мировоззренческой разобщённостью мира и желанием разных стран продвинуть свои национальные интересы. Несомненно, диалог по Украине нужен. Несомненно, что он невозможен без России", — добавила политолог.

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Напомним, международная встреча по Украине в Джидде началась 5 августа и продлилась два дня. В частности, участники договорились создать группы для обсуждения так называемой "формулы мира" президента Незалежной Владимира Зеленского. Впрочем, на ней в Киеве уже не настаивают.

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ТАСС / DPA / Presidential Office of Ukraine

Ольга Годуненко
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