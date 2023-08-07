"Площадка для показа мирных планов": Эксперт объяснила бессмысленность встречи в Джидде по Украине

Встреча в саудовской Джидде по вопросу урегулирования украинского конфликта стала скорее площадкой для презентации "мирных планов", а не реальным приглашением к мирному процессу. Об этом в разговоре с Лайфом рассказала политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анна Михайлова.

"Присутствовали делегации 42 стран. Не только западной коалиции, но и дружественных для России государств — её ключевых партнёров по БРИКС. Особое политическое значение приобрело участие Китая в лице специального представителя по делам Евразии Ли Хуэя", — указала она.

Собеседница Лайфа напомнила, что ранее Пекин воздерживался от участия в подобных мероприятиях, что укрепило статус Саудовской Аравии как внешнеполитического игрока и посредника, а также позволило Западу и Украине поддержать антироссийскую риторику.

Тем временем российской стороны, напомнила Михайлова, Джидда не увидела. По словам эксперта, это вызывает вопросы как с точки зрения эффективности обсуждений, так и реальных причин на это. В целом, подчеркнула Михайлова, между Западом и Глобальным Югом идёт поиск точек соприкосновения и компромиссных решений, однако позиции стран "слишком разные".