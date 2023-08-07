Названо 7 движений, которые с потрохами выдадут ваше волнение и нервозность

Само по себе волнение не имеет негативного окраса, но создаёт состояние, в котором ваш собеседник начинает сомневаться в том, что вы говорите. Рассмотрим семь проявлений, которые выдадут ваши нервы. О них рассказала независимый бизнес-консультант, эксперт по невербальной коммуникации и клиентскому сервису Наталья Трубникова.

Руки, прижатые к груди или животу. Это довольно распространённый жест наравне со слегка вжатой в плечи головой. В состоянии дискомфорта человек стремится прикрыть жизненно важные части тела — шею, грудь, живот. В качестве защиты в зоне живота и груди могут быть сумка, портфель, папка с бумагами, телефон или же просто напряжённые руки, согнутые в локтях без видимой причины, указывает эксперт.

Адаптация под пространство. Сливаясь с пространством и подстраиваясь под него, вы демонстрируете окружающим волнение и неуверенность. Например, вы протискиваетесь в дверь, а не открываете её широко, тянетесь за предметами или за дверной ручкой за несколько шагов до двери, стоите вдоль стены или в углу.

Суета. Для многих людей суета — это то же самое, что и скорость. Однако Трубникова уверяет, что это самое распространённое заблуждение. На деле суета только выдаёт нервозность и убивает продуктивность. Мельтешащий человек вызывает у окружающих раздражение и желание побыстрее от него избавиться.

"Когда человек суетится, скорость его речи, жестов и движений очень высокая, он берётся за несколько дел сразу, выглядит это нелепо. Разделение процессов на этапы, а также снижение скорости поможет вам выглядеть настоящим профессионалом", — советует бизнес-консультант.

Частое моргание. Услышав неудобный вопрос, человек, сам того не замечая, запускает процесс частого моргания.

Замирание. Состояние полной неподвижности, отсутствие моргания, неподвижность грудной клетки при дыхании, неизменность позы. Часто сопровождается неестественной застывшей улыбкой.

Слежка за собеседником. Когда вы владеете ситуацией, вы спокойно можете распределять фокус своего внимания в разные точки, например смотреть на собеседника, иногда переводить взгляд на другие предметы, не боясь потерять контакт. В ситуации, когда человек нервничает, он боится упустить что-либо из виду, поэтому неотрывно следит за объектом наблюдения. Если эта слежка к тому же сопровождается частыми необоснованными и продолжительными кивками, как у собачки с приборной панели автомобиля, это выдаёт неуверенного человека.

Время реакции. Если вы моментально отвечаете на вопросы, бросаетесь к бумагам, как только вам начали их подавать, резко оборачиваетесь на открытие двери, то тем самым вы показываете уровень вашей напряжённости и готовности действовать. Незамедлительный отклик — сигнал к тому, что вы готовы к выполнению команды сиюминутно, не раздумывая. Уверенный в себе человек не реагирует молниеносно, а берёт небольшую паузу, прежде чем показать реакцию или дать ответ, добавляет Трубникова.