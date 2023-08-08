Россиянам объяснили, как безопасно провести отдых у водоёма и не погибнуть

В жару многие россияне отправляются на пляжи на водоёмах, однако не всегда такой вид отдыха безопасен, особенно для тех, кто не соблюдает простые правила. В первую очередь опасно находиться у воды под действием алкоголя, рассказал в беседе с телеканалом "360" врач-нарколог Алексей Казанцев.

По его словам, в изменённом состоянии сознания человек может заснуть на солнце и получить тепловой удар. Кроме того, спиртное "расслабляет мышцы и ухудшает координацию движений и скорость реакции, которые необходимы на воде", а мышечная слабость нередко приводит к летальному исходу.

Немаловажными являются знаки около водоёмов, предупреждающие об опасности. Купаться следует только на специально оборудованных пляжах, где есть щиты со спасательными кругами, добавил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

"Если спасателя рядом нет и вы видите, что кто-то тонет, нужно кинуть спасательный круг с щита [утопающему] и подать сигнал опасности спасателям", — сказал он, отметив, что не стоит бросаться на помощь, если сами еле держитесь на воде.

Также издание приводит ещё несколько важных правил. Во-первых, стоит объективно оценивать свои возможности и не лезть на глубину, если пловец из вас посредственный. Важно быть осторожными в холодной воде: может возникнуть спазм сосудов или мышечные судороги, что затруднит возвращение на берег. Кроме того, спазм капилляров ухудшает ток крови, а это чревато кислородным голоданием.

На отдыхе с детьми не спускайте с них глаз и не отпускайте купаться одних. Если ребёнок не умеет плавать, приобретите для него круг и нарукавники. Это же справедливо и для взрослых: если плохо держитесь на плаву, используйте, например, матрас. Не забывайте про солнцезащитный крем, очки и головной убор. И обязательно берите на пляж питьевую воду, чтобы предотвратить обезвоживание.