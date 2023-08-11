Рождество Николая Чудотворца, День здорового сердца, сына и дочери: Какие праздники и приметы 11 августа Сегодня, 11 августа 2023 года, в России отмечается большой православный праздник с богатой историей и традициями. Также это один из тех дней, когда нас призывают обратить внимание на своё здоровье. А ещё на эту дату выпадает малоизвестный семейный праздник. 10 августа, 21:01 11 августа — Рождество святителя Николая Чудотворца. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Рождество Николая Чудотворца

В России 11 августа отмечается праздник, посвящённый одному из самых почитаемых святых в православии, — Рождество Николая Чудотворца. Рассказываем об этом дне: Это большой христианский православный праздник;

После долго забвения возрождён был в 2004 году;

Отмечается ежегодно 11 августа (по новому стилю), дата не смещается;

В этот день посещают церковь и возносят к святому молитвы.

Рождество святителя Николая Чудотворца — это один из трёх праздников, посвящённых этому святому. 19 декабря (6 декабря по старому стилю) также отмечают Успение Николая Чудотворца, которое в народе называют Никола зимний в противовес сегодняшнему Николе осеннему. А ещё 22 мая (9 мая по старому стилю) празднуют перенесение святых мощей в город Бари, или Николу Вешнего (летнего).

Считается, что святой Николай жил на рубеже III–IV веков. Он занимал пост епископа в городе Миры в Ликии. Согласно Писанию, почитать Бога Николай начал ещё с младенчества. Став взрослым, будучи постоянно в трудах и молитве, Николай проявлял великое милосердие к окружающим, приходил на помощь страждущим. При жизни святитель Николай совершал многие чудеса — спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения, исцелял и даже воскрешал людей. Прожив достойную жизнь, он мирно скончался в глубокой старости.

Точно неизвестно, когда впервые установили праздник Рождества Николая Чудотворца. Считается, что его отмечали ещё в XII–XIII веках, но не повсеместно. После долгого забвения этот праздник был возрождён в РПЦ в 2004 году. Примечательно, что сейчас Рождество Николая Чудотворца отмечают только в русском православии, остальные христиане считают это днём его памяти. Сегодня в этот праздник можно сходить в храм и помолиться святому. Принято не скупиться на милостыню, потому что Николая Чудотворца считали добрым, милостивым человеком.

Всемирный день здорового сердца

11 августа — Всемирный день здорового сердца. Фото © ТАСС / Олег Елков

Сегодня, 11 августа, в России также отмечается такой праздник, как Международный день здорового сердца. Вот что известно о нём: Отмечается ежегодно 11 августа, дата фиксированная;

День неофициальный, направленный на пропаганду здоровья;

Предваряет Российскую национальную неделю здорового сердца и Всемирный день сердца, отмечаемые в сентябре;

В этот день проводятся бесплатные осмотры у кардиологов, другие подобные акции.

Международный день здорового сердца — не такой широко известный праздник, как Всемирный день сердца, отмечаемый 29 сентября, однако задача у него такая же — пропагандировать здоровый образ жизни, который повысит шансы исключить или как можно позже познакомиться с работой кардиолога.

Сердце запускается у человека уже через месяц после его зачатия и продолжает биться всю жизнь. Каждый день оно сокращается более 100 тысяч раз. Важность этого органа нельзя переоценить. Увы, в наше время заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы на первом месте среди причин смертности во всём мире. Все факторы риска развития сердечных болезней хорошо изучены, как и способы профилактики, но на деле мало кто соблюдает все рекомендации врачей.

А рекомендации эти простые. Чтобы сердце было здоровее, нужны регулярные физические нагрузки, рациональное питание, отказ от курения и алкоголя, качественный сон 7–8 часов в сутки, периодические медосмотры. Также медики призывают обязательно сразу обращаться в больницу, если почувствуете какие-то проблемы в работе этого органа. Чем раньше начнётся лечение, тем эффективнее оно может быть. Кстати, Международный день здорового сердца — отличный повод записаться в поликлинику на обследование.

День сына и дочери

День сына и дочери. Фото © Freepik / senivpetro

В пятницу, 11 августа, в России отмечается малоизвестный праздник — День сына и дочери. Он пришёл к нам из-за рубежа: Празднуется с прошлого века в США, откуда разошёлся по миру;

Официальным праздником не является, хотя были попытки сделать его таковым;

Отмечается ежегодно 11 августа, дата не смещается;

Установившихся традций нет, главная цель — подарить положительные эмоции.

В США, откуда пошёл этот праздник, он называется Национальный день сына и дочери. История его, согласно легенде, началась в 30-х годах прошлого века, когда некий житель городка Сент-Джозеф в Миссури задался вопросом: почему есть День отца и День матери, но нет общего праздника детей — Дня сына и дочери. Затем, уже в 70-х, из парламента штата Флорида будто бы поступил в Конгресс США призыв учредить такой праздник. Официально это сделано не было, но неформальный праздник появился. Так, он упоминался в американской прессе в 1988 году. По какой-то причине его решили отмечать 11 августа.

Нужно отметить, что в России знают об отдельных подобных днях. Так, День дочери в 2023 году пришёлся на вторник, 25 апреля. А в среду, 22 ноября 2023 года, будет отмечаться День сына. Впрочем, эти праздники тоже неофициальные. Сегодняшний же День сына и дочери уникален тем, что подчёркивает связь не только родителей с ребёнком, но и любовь детей друг к другу.

Каких-то особенных традиций ко Дню сына и дочери не сложилось. Это хороший повод создать в семье свои. Например, выбраться погулять всем вместе или сделать друг другу маленькие подарки.

День "рождения" аэропорта Шереметьево

11 августа — День "рождения" аэропорта Шереметьево. Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 11 августа, в России отмечается необычный праздник — день рождения целого аэропорта, да ещё и такого огромного как Шереметьево. Вот что это за событие: Датой открытия международной воздушной гавани считается 11 августа 1959 года;

В Шереметьево гордятся тем, что с тех пор аэропорт стал крупнейшим в стране;

К этому дню обычно в аэропорту приурочены различные акции, конкурсы.

Международный аэропорт Шереметьево, который недавно получил к названию приставку "имени Александра Сергеевича Пушкина" — это российская воздушная гавань федерального значения, один из четырёх главных столичных аэропортов и первый в стране по объёму потока пассажиров и грузов.

Интересно, что изначально он был создан как Центральный аэродром Военно-воздушных сил Советской армии. Постановление о его строительстве вышло 1 сентября 1953 года. Сначала он назывался Шереметьевский, так как находился у посёлка Шереметьевский и платформы Шереметьевская Савёловского направления Московской железной дороги. В 1959 году аэродром был передан от Минобороны в гражданскую авиацию. 11 августа того года считается официальной датой появления гражданской воздушной гавани, так как именно в этот день туда впервые прибыл рейсовый пассажирский лайнер. Ту-104 прилетел из Ленинграда. По свидетельствам современников, Шереметьево таким, какой он сейчас, видел в своих мечтах лидер СССР того времени Никита Хрущёв, поражённый размахом аэропорта Хитроу в Лондоне. Аэропорт продолжает расти и развиваться и сейчас.

Приметы 11 августа

Никола летний

Как мы рассказывали выше, на Руси этот день называли Никола летний в честь праздника Рождества Николая Чудотворца. Считалось, что в эту дату нельзя предаваться унынию, грусти, вспоминать обиды. Наши предки, памятуя о том, что святой самоотрешённо помогал другим, и сами старались вести себя так в этот день: привечать путников, делиться с малоимущими. Неподходящим этот день считался для начала путешествия и денежных дел. Также на Руси старались не затевать на Николу осеннего что-то новое, так как считали, что желаемого иначе не получить. Да и тяжёлый труд в этот праздник не приветствовался. Что нужно было сделать, так это сходить в церковь и помолиться святому, попросить о помощи и защите.

Погодные приметы на 11 августа

Если день тёплый — и осень будет такой;

Утром приморозило — урожай хлеба будет плохим;

Дождь на Николу — к обилию грибов;

Уродилось много ягоды и орехов — зима будет суровой.

Именинники 11 августа

11 августа именины у российского актёра Анатолия Руденко. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 11 августа, именины у обладателей следующих имён: Православные: Анатолий;

Алексей;

Даниил;

Константин;

Кузьма;

Михаил;

Николай;

Серафим;

Серафима;

Богдана;

Федотья. Католические: Клара;

Сусанна. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев