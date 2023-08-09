Ондуа, имеющий паспорт РФ, не получил британскую визу и пропустит матч ЛЧ в Глазго

Камерунскому полузащитнику швейцарского клуба "Серветт" Гаэлю Ондуа, имеющему российский паспорт, отказали в выдаче британской визы. Таким образом он пропустит матч против шотландского "Рейнджерс" в полуфинале квалификации Лиги чемпионов.

"В Шотландию с командой не лечу. Не удалось получить визу. Желаю команде проявить себя на максимум. Удачи, парни, жду вас дома", — написал Ондуа в телеграм‑канале.

То, что футболист не поедет в Глазго, подтвердили и в пресс-службе "Серветта". В клубе отметили, что были предприняты значительные усилия для решения этого вопроса, однако не помогло даже сотрудничество с Шотландской футбольной ассоциацией.