Ондуа, имеющий паспорт РФ, не получил британскую визу и пропустит матч ЛЧ в Глазго
Камерунскому полузащитнику швейцарского клуба "Серветт" Гаэлю Ондуа, имеющему российский паспорт, отказали в выдаче британской визы. Таким образом он пропустит матч против шотландского "Рейнджерс" в полуфинале квалификации Лиги чемпионов.
"В Шотландию с командой не лечу. Не удалось получить визу. Желаю команде проявить себя на максимум. Удачи, парни, жду вас дома", — написал Ондуа в телеграм‑канале.
То, что футболист не поедет в Глазго, подтвердили и в пресс-службе "Серветта". В клубе отметили, что были предприняты значительные усилия для решения этого вопроса, однако не помогло даже сотрудничество с Шотландской футбольной ассоциацией.
"Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает игрока, а команде по неспортивным причинам придется играть без важного футболиста в составе", — сказано в заявлении швейцарцев.
Это не первый скандал для Ондуа из-за его российского паспорта. Например, на ЧМ в Катаре футболист получал угрозы из-за того, что играл в бутсах с флагом РФ. А в марте его буквально выгнали из немецкого "Ганновера". Сам камерунец считал, что дело в его пророссийской позиции, однако в клубе заявили, что причина в его отношении к тренировкам. Футболист был отстранён от занятий с основной командой после жалоб в прессе.
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