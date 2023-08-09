Опубликовано видео взрыва уничтоженного ночью БПЛА под Москвой
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом уничтожения минувшей ночью украинского беспилотника в районе ЖК "Пригород Лесное" в Подмосковье. На кадрах — вид на двор, громкий взрыв и вспышка в небе.
Опубликовано видео взрыва уничтоженного ночью БПЛА под Москвой. Видео © SHOT
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системами ПВО двух направлявшихся к столице беспилотников. Один был сбит в районе Домодедово, другой — неподалёку от Минского шоссе. Как добавили в Минобороны, пострадавших и разрушений нет.
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