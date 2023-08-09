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9 августа, 07:21

Опубликовано видео взрыва уничтоженного ночью БПЛА под Москвой

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом уничтожения минувшей ночью украинского беспилотника в районе ЖК "Пригород Лесное" в Подмосковье. На кадрах — вид на двор, громкий взрыв и вспышка в небе.

Опубликовано видео взрыва уничтоженного ночью БПЛА под Москвой. Видео © SHOT

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлёте к Москве

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлёте к Москве

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системами ПВО двух направлявшихся к столице беспилотников. Один был сбит в районе Домодедово, другой — неподалёку от Минского шоссе. Как добавили в Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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