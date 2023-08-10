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10 августа, 15:33

"Хорошая идея": Маск поддержал идею не драться с Цукербергом, а сойтись в дебатах

Илон Маск поддержал идею о замене боя с Цукербергом на дебаты о будущем

<p>Илон Маск (слева) и Марк Цукерберг (справа). Обложка © Getty Images / Alex Wong, © Getty Images / Samantha Burkardt</p>

Илон Маск (слева) и Марк Цукерберг (справа). Обложка © Getty Images / Alex Wong, © Getty Images / Samantha Burkardt

Куратор конференции TED Крис Андерсон предложил заменить бой на ринге между американским бизнесменом Илоном Маском и руководителем корпорации Meta* Марком Цукербергом на дебаты "Как построить потрясающее будущее". Основатель SpaceX отметил, что это неплохой вариант.

"Хорошая идея", — написал он в "Твиттере".

Маск при этом добавил, что считает поединки благородным видом спорта.

Андерсон в ответ подчеркнул, что в 15% случаев во время соревнований по ММА участники получают сотрясение мозга, то есть погибает очень много важных клеток мозга. Он также указал на то, что многие не задумываются о будущем, хотя это является важным вопросом.

Миллиардеры в клетке: Илона Маска и Цукерберга объявили фриками из-за планов подраться

Миллиардеры в клетке: Илона Маска и Цукерберга объявили фриками из-за планов подраться

Лайф напоминает, что миллиардер Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с медиамагнатом Марком Цукербергом после запуска вторым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Х. Цукерберг предложил провести поединок 26 августа.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Никита Осипов
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