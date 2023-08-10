"Хорошая идея": Маск поддержал идею не драться с Цукербергом, а сойтись в дебатах

Куратор конференции TED Крис Андерсон предложил заменить бой на ринге между американским бизнесменом Илоном Маском и руководителем корпорации Meta* Марком Цукербергом на дебаты "Как построить потрясающее будущее". Основатель SpaceX отметил, что это неплохой вариант.

Андерсон в ответ подчеркнул, что в 15% случаев во время соревнований по ММА участники получают сотрясение мозга, то есть погибает очень много важных клеток мозга. Он также указал на то, что многие не задумываются о будущем, хотя это является важным вопросом.