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10 августа, 15:48

Обнародованы документы о лечении Буданова в берлинской клинике

RT: Буданов покинул клинику в Германии вопреки рекомендации врачей

<p>Кирилл Буданов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kirilbudanov/240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kirilbudanov</a></p>

Кирилл Буданов. Обложка © Telegram / kirilbudanov

Начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов во время нахождения в берлинской клинике Бундесвера отказался от продолжения лечения вопреки рекомендации врачей. Это следует из документов, которые оказались в распоряжении RT после выписки руководителя украинской разведки.

Лечащим врачом Буданова был полковник Кристиан Вилли — военный хирург-травматолог, специализирующийся на выполнении операций при тяжёлых ранениях, а также на терапии сложных инфекций. Вместе с тем Вилли является известным специалистом по лечению травм таза и позвоночника.

В документе упоминается список рекомендуемых главе украинской разведки лекарств. В частности, ему назначили "Конвулекс", "Кавинтон" и "Арисепт". Данные препараты показаны при эпилепсиях, судорогах, а также для лечения и профилактики биполярных расстройств. Кроме того, они эффективны при заболеваниях, которые связаны с нарушением кровоснабжения мозга, а ещё их назначают для лечения деменции альцгеймеровского типа лёгкой или средней степени тяжести.

Документ из немецкой больницы, в которой находился Буданов. Фото © Telegram / rt_russian

Документ из немецкой больницы, в которой находился Буданов. Фото © Telegram / rt_russian

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Напомним, ранее ряд СМИ сообщал о том, что Буданов получил тяжёлое ранение после российского ракетного удара по штаб-квартире разведки в Киеве. Некоторые даже писали о его смерти. В то же время представитель ГУР Минобороны Украины утверждал, что у Буданова всё хорошо. Тот и правда через некоторое время объявился. Оказалось, что, пока его потеряли, он лечился в берлинской клинике.

Наталья Исакова
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