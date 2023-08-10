Обнародованы документы о лечении Буданова в берлинской клинике

Начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов во время нахождения в берлинской клинике Бундесвера отказался от продолжения лечения вопреки рекомендации врачей. Это следует из документов, которые оказались в распоряжении RT после выписки руководителя украинской разведки.

Лечащим врачом Буданова был полковник Кристиан Вилли — военный хирург-травматолог, специализирующийся на выполнении операций при тяжёлых ранениях, а также на терапии сложных инфекций. Вместе с тем Вилли является известным специалистом по лечению травм таза и позвоночника.

В документе упоминается список рекомендуемых главе украинской разведки лекарств. В частности, ему назначили "Конвулекс", "Кавинтон" и "Арисепт". Данные препараты показаны при эпилепсиях, судорогах, а также для лечения и профилактики биполярных расстройств. Кроме того, они эффективны при заболеваниях, которые связаны с нарушением кровоснабжения мозга, а ещё их назначают для лечения деменции альцгеймеровского типа лёгкой или средней степени тяжести.