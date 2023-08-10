Лантратова: Смысловые линии кампании ЕР в новых регионах — единение и интеграция

Смысловые линии кампании "Единой России" в новых регионах страны связаны с интеграцией, возрождением, единением и образом будущего. Партию в этих субъектах ассоциируют с реальной помощью. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам-2023" заявила замсекретаря генсовета партии, сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова. Она подчеркнула, что кампания не может состоять из лозунгов — это реальные действия.

"Из этого понимания мы выстраиваем нашу работу. Нас знают и ассоциируют не столько с процессом политической борьбы, сколько с реальной помощью. С политической партией, которая всегда рядом, реальными действиями помогает. На которую можно рассчитывать. Это маркер избирательной кампании", — сказала Лантратова.

По её словам, во время выборов на территории ЛНР будет работать 461 избирательный участок. Лантратова призвала дать возможность всем гражданам участвовать в голосовании.