Опубликовано видео с обломками сбитого в Москве беспилотника

Опубликовано видео с обломками сбитого недалеко от ГКБ № 67 на западе Москвы украинского беспилотника. Как сообщает SHOT, по предварительным данным, это был БПЛА-камикадзе "Бобёр", способный преодолевать расстояние до 1000 километров со скоростью до 150 км/час.

Обломки сбитого украинского беспилотника возле ГКБ № 67 на западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Некоторые части рухнувшего дрона повисли на ветках, а на земле лежит часть дрона, похожая на двигатель. Кроме того, обломки упали на спортивную площадку. Экстренные службы оцепили место происшествия.