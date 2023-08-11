Опубликовано видео с обломками сбитого в Москве беспилотника
SHOT показал видео с обломками сбитого в Москве беспилотника
Опубликовано видео с обломками сбитого недалеко от ГКБ № 67 на западе Москвы украинского беспилотника. Как сообщает SHOT, по предварительным данным, это был БПЛА-камикадзе "Бобёр", способный преодолевать расстояние до 1000 километров со скоростью до 150 км/час.
Обломки сбитого украинского беспилотника возле ГКБ № 67 на западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT
Некоторые части рухнувшего дрона повисли на ветках, а на земле лежит часть дрона, похожая на двигатель. Кроме того, обломки упали на спортивную площадку. Экстренные службы оцепили место происшествия.
"Вот они, остаточки от него <...> Прям под деревом стою, под которым он грохнулся или взорвался. На дереве вон осколки", — комментирует голос за кадром.
Как писал Лайф, утром 11 августа очевидцы сообщили о взрыве в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Позже оказалось, что беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67. Обломки дрона упали в парке неподалёку от гидроузла. Это сооружение повреждено не было. Из-за сбитого беспилотника было временно перекрыто движение по Карамышевской набережной.
Кадр из видео Telegram / SHOT