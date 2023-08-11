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11 августа, 15:57

В ДНР участие в выборах смогут принять два миллиона человек

Глава ЦИК ДНР Высоцкий: Около двух миллионов избирателей проголосуют на выборах

Примерно два миллиона граждан смогут принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в ДНР, сообщил председатель региональной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир Высоцкий. По его словам, список избирателей после прошлогоднего референдума о присоединении республики к России был уточнён.

"Список будет составлять в районе двух миллионов человек", — сказал Высоцкий в ходе брифинга.

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Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в новых регионах готовность к проведению выборов уже почти полная. Основная проблема, отметил он, заключается в прилегающих к фронту участках. Выборы там пройдут уже 10 сентября, однако предусмотрена и возможность проголосовать за кандидатов на 328 участках по всей России.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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