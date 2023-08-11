В ДНР участие в выборах смогут принять два миллиона человек

Примерно два миллиона граждан смогут принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в ДНР, сообщил председатель региональной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир Высоцкий. По его словам, список избирателей после прошлогоднего референдума о присоединении республики к России был уточнён.