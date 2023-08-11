В ДНР участие в выборах смогут принять два миллиона человек
Глава ЦИК ДНР Высоцкий: Около двух миллионов избирателей проголосуют на выборах
Примерно два миллиона граждан смогут принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в ДНР, сообщил председатель региональной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир Высоцкий. По его словам, список избирателей после прошлогоднего референдума о присоединении республики к России был уточнён.
"Список будет составлять в районе двух миллионов человек", — сказал Высоцкий в ходе брифинга.
Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в новых регионах готовность к проведению выборов уже почти полная. Основная проблема, отметил он, заключается в прилегающих к фронту участках. Выборы там пройдут уже 10 сентября, однако предусмотрена и возможность проголосовать за кандидатов на 328 участках по всей России.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин