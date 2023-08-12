Под Хабаровском нашли все фрагменты ракеты, запустившей "Луну-25" в космос

В Хабаровском крае найден последний, четвёртый боковой блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей 11 августа с космодрома Восточный. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярёв.

"Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей "Луну-25" на орбиту. Поиски в Хабаровском крае завершены", — написал он в телеграм-канале.