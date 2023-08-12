Регион

Уведомления отключены

12 августа, 10:51

Под Хабаровском нашли все фрагменты ракеты, запустившей "Луну-25" в космос

Дегтярёв: Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б"

<p>Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Degtyarev_Info/10606" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пулемёт Дегтярёва Z</a></p>

Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б". Обложка © Telegram / Пулемёт Дегтярёва Z

В Хабаровском крае найден последний, четвёртый боковой блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей 11 августа с космодрома Восточный. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярёв.

Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б". Фото © Telegram / Пулемёт Дегтярёва Z

Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б". Фото © Telegram / Пулемёт Дегтярёва Z

"Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей "Луну-25" на орбиту. Поиски в Хабаровском крае завершены", — написал он в телеграм-канале.

Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б". Фото © Telegram / Пулемёт Дегтярёва Z

Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б". Фото © Telegram / Пулемёт Дегтярёва Z

Фрагменты ступеней "Союза", который вывел станцию "Луна-25", нашли с вертолёта

Фрагменты ступеней "Союза", который вывел станцию "Луна-25", нашли с вертолёта

Лайф напоминает: 11 августа с площадки 1С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первый полёт на Луну в истории современной России, посадка ожидается 21 августа. Аппарат "Луна-25" несёт на себе логотип платформы "Россия — страна возможностей".

Никита Осипов
  • Новости
  • Михаил Дегтярев
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии
  • Хабаровский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров