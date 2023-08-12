Под Хабаровском нашли все фрагменты ракеты, запустившей "Луну-25" в космос
Дегтярёв: Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б"
Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б". Обложка © Telegram / Пулемёт Дегтярёва Z
В Хабаровском крае найден последний, четвёртый боковой блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей 11 августа с космодрома Восточный. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярёв.
Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б". Фото © Telegram / Пулемёт Дегтярёва Z
"Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей "Луну-25" на орбиту. Поиски в Хабаровском крае завершены", — написал он в телеграм-канале.
Под Хабаровском нашли последний блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б". Фото © Telegram / Пулемёт Дегтярёва Z
Лайф напоминает: 11 августа с площадки 1С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первый полёт на Луну в истории современной России, посадка ожидается 21 августа. Аппарат "Луна-25" несёт на себе логотип платформы "Россия — страна возможностей".