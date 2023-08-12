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12 августа, 11:29

На Крымском мосту после атаки ВСУ полностью восстановили движение транспорта

На Крымском мосту полностью восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативной информации по мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал о том, что по Крымскому мосту временно перекрыли движение. Позже стало известно, что мост пытались атаковать ВСУ. В районе Керчи были слышны звуки работы российских систем ПВО. В Минобороны РФ уточнили, что Украина попыталась нанести террористический удар переделанной ракетой С-200.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Илья Суриков
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