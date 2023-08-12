На Крымском мосту после атаки ВСУ полностью восстановили движение транспорта
На Крымском мосту полностью восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативной информации по мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, что по Крымскому мосту временно перекрыли движение. Позже стало известно, что мост пытались атаковать ВСУ. В районе Керчи были слышны звуки работы российских систем ПВО. В Минобороны РФ уточнили, что Украина попыталась нанести террористический удар переделанной ракетой С-200.
Обложка ©
ТАСС / Мальгавко Сергей