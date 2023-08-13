На Крымском мосту перекрыли движение и напомнили водителям алгоритм действий при воздушной тревоге
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение машин по Крымскому мосту вновь временно перекрыли без объяснения причин. Сообщение размещено в телеграм-канале об оперативной обстановке на переправе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Причины остановки движения там уточнили, но опубликовали памятку с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту.
Напомним, на Крымском мосту 12 августа дважды перекрывали движение. Это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Первый снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. Через некоторое время снова была сбита такая же ракета. Вскоре движение по Крымскому мосту было возобновлено.
ТАСС / Мальгавко Сергей