На Крымском мосту перекрыли движение и напомнили водителям алгоритм действий при воздушной тревоге

Движение машин по Крымскому мосту вновь временно перекрыли без объяснения причин. Сообщение размещено в телеграм-канале об оперативной обстановке на переправе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.









