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13 августа, 13:56

На Крымском мосту перекрыли движение и напомнили водителям алгоритм действий при воздушной тревоге

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение машин по Крымскому мосту вновь временно перекрыли без объяснения причин. Сообщение размещено в телеграм-канале об оперативной обстановке на переправе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

  • Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
    Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
  • Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
    Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
  • Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
    Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
  • Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
    Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
  • Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
    Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация

Памятка с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту © КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация

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Причины остановки движения там уточнили, но опубликовали памятку с алгоритмом действий во время объявления сигнала тревоги на Крымском мосту.

Около 1300 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост с обеих сторон

Около 1300 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост с обеих сторон

Напомним, на Крымском мосту 12 августа дважды перекрывали движение. Это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Первый снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. Через некоторое время снова была сбита такая же ракета. Вскоре движение по Крымскому мосту было возобновлено.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Андрей Бражников
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