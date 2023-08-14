СМИ сообщили, что Путин может посетить Турцию уже в ближайшие дни
Milliyet: Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшие дни
Анкара рассчитывает, что президент России Владимир Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источник.
Издание уточняет, что в связи с этим турецкие власти активизировали дипломатические усилия "по решению проблем, стоящих перед Черноморской зерновой инициативой".
Напомним, ранее лидер Турции заявил о возможном визите Владимира Путина в страну в августе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу. А турецкий телеканал A Haber узнал, что лидеры могут встретиться в августе или сентябре. Журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в Россию.
Вячеслав Прокофьев / ТАСС