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14 августа, 06:13

СМИ сообщили, что Путин может посетить Турцию уже в ближайшие дни

Milliyet: Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшие дни

Анкара рассчитывает, что президент России Владимир Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что в связи с этим турецкие власти активизировали дипломатические усилия "по решению проблем, стоящих перед Черноморской зерновой инициативой".

Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество по Украине, пишут СМИ

Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество по Украине, пишут СМИ

Напомним, ранее лидер Турции заявил о возможном визите Владимира Путина в страну в августе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу. А турецкий телеканал A Haber узнал, что лидеры могут встретиться в августе или сентябре. Журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в Россию.

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Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Александра Вишнякова
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