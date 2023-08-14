Героям Украины захотели вручать "Золотой трезуб" вслед за спилом звёзд с меча "Родины-матери"

Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что инициатива о ликвидации звёзд на гарде меча монумента "Родина-мать" в Киеве не является компетенцией скульптора, автора трезуба на щите или же самого музея.

"Это точно не компетенция скульптора, автора трезуба на щите "Родина-мать" и не компетенция музея. Вопрос намного глубже и шире", — приводит его слова украинское издание "Страна.ua".

Он отметил, что звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" является самой высокой наградой в стране, а также добавил, что с большим уважением относится к защитникам, которые носят на груди этот знак. При этом Савчук напомнил, что раньше вручение звания было со знаком "Золотой трезуб", однако позднее практику изменили, а зря.