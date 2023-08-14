Героям Украины захотели вручать "Золотой трезуб" вслед за спилом звёзд с меча "Родины-матери"
Глава музея ВОВ: Ликвидации звёзд с "Родины-матери" — не компетенция скульптора
Монумент "Родина-мать". Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что инициатива о ликвидации звёзд на гарде меча монумента "Родина-мать" в Киеве не является компетенцией скульптора, автора трезуба на щите или же самого музея.
"Это точно не компетенция скульптора, автора трезуба на щите "Родина-мать" и не компетенция музея. Вопрос намного глубже и шире", — приводит его слова украинское издание "Страна.ua".
Он отметил, что звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" является самой высокой наградой в стране, а также добавил, что с большим уважением относится к защитникам, которые носят на груди этот знак. При этом Савчук напомнил, что раньше вручение звания было со знаком "Золотой трезуб", однако позднее практику изменили, а зря.
"Я могу твёрдо сказать, что являюсь одним из тех, кто выступает за то, чтобы вернуться к предыдущей практике и использовать трезуб, в том числе и на наивысшей награде. Но для этого нужно понять и сделать взвешенно на государственном уровне с учётом всех моментов", — сказал он.
Напомним, 1 августа со щита монумента "Родина-мать" в Киеве сняли советский герб — серп и молот. По словам и.о. украинского министра культуры, символику поместят в местный музей истории Второй мировой войны. При этом в Киеве предложили расширить так называемую декоммунизацию монумента. Скульптор Пергаменщик призвал убрать две пятиконечные советские звезды с рукоятки меча. Он даже готов сделать это за свой счёт и отдать их на сохранение музею. Сам же памятник решено переименовать в "Украину-мать".