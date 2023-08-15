Атаку ударных беспилотников на Брянскую область отразила российская ПВО

Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на приграничные районы Брянской области. По данным SHOT, украинские БПЛА самолётного типа ночью один за другим стали входить в воздушное пространство России. В итоге за 45 минут военные сбили три дрона в районе села Жирятино. Разрушений и пострадавших нет.