Атаку ударных беспилотников на Брянскую область отразила российская ПВО
Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на приграничные районы Брянской области. По данным SHOT, украинские БПЛА самолётного типа ночью один за другим стали входить в воздушное пространство России. В итоге за 45 минут военные сбили три дрона в районе села Жирятино. Разрушений и пострадавших нет.
Напомним, что 13 августа жители Белгорода услышали взрыв в одном из многоэтажных домов по улице Есенина. Причиной стала атака БПЛА. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, детонация повредила пять квартир, фасад здания и 16 припаркованных внизу автомобилей. Пострадала десятилетняя девочка.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин