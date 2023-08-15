Режим ЧС ввели в районе Дагестана после взрыва на АЗС
Власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации в Кумторкалинском районе, где в результате взрыва на АЗС погибло 30 и пострадало более 70 человек.
Последствия взрыва в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Видео © ГУ МЧС России по Республике Дагестан
"Режим ЧС введён на территории Кумторкалинского района, где накануне произошёл взрыв", — говорится в сообщении правительства региона.
Напомним, вечером 14 августа в здании автосервиса на выезде из Махачкалы прогремел взрыв, после чего огонь охватил АЗС, которая находилась рядом, несколько авто. Находившихся в радиусе 50 метров людей накрыло горящее топливо, в результате погибло 30 человек. В Дагестане объявлен день траура.