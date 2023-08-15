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15 августа, 07:20

Режим ЧС ввели в районе Дагестана после взрыва на АЗС

Власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации в Кумторкалинском районе, где в результате взрыва на АЗС погибло 30 и пострадало более 70 человек.

Последствия взрыва в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Видео © ГУ МЧС России по Республике Дагестан

"Режим ЧС введён на территории Кумторкалинского района, где накануне произошёл взрыв", — говорится в сообщении правительства региона.

Установлена криминальная личность владельца АЗС, взрыв на которой унёс жизни 30 человек

Установлена криминальная личность владельца АЗС, взрыв на которой унёс жизни 30 человек

Напомним, вечером 14 августа в здании автосервиса на выезде из Махачкалы прогремел взрыв, после чего огонь охватил АЗС, которая находилась рядом, несколько авто. Находившихся в радиусе 50 метров людей накрыло горящее топливо, в результате погибло 30 человек. В Дагестане объявлен день траура.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Александра Вишнякова
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