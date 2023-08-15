Микробиолог оценил риск эпидемии чумы, подобравшейся к границам России
Учёный Супотницкий уверен, что РФ не грозит бубонная чума из Китая и Монголии
В России вряд ли начнётся вспышка бубонной чумы, которая сейчас фиксируется в Китае и Монголии. Об этом сказал телеканалу "360" кандидат биологических наук, микробиолог, изобретатель и писатель Михаил Супотницкий.
"Бубонная чума не выходит за пределы своего природного очага. То есть какой-то опасности для России нет. Чума там всегда была, есть и будет. Так что удивляться нечему", — пояснил он.
По его словам, эта болезнь весьма коварная. Её характеризуют высокая температура, сильные головные боли, увеличенные лимфоузлы. Без лечения риск смертельного исхода доходит до 50%, но, если обратиться к врачам, этот показатель составляет всего 7%, заверил эксперт.
Он добавил, что бубонная чума возникает после укуса инфицированных чумных блох. При этом бубоны — увеличенные лимфатические узлы — будут сначала заметны именно в поражённом месте, отметил Супотницкий.
Напомним, ещё в июне на территории Монголии зафиксировали 137 природных очагов бубонной чумы, часть из которых находится вблизи России и Китая. Ещё один очаг выявили в Гоби-Алтайской административной единице страны. В Роспотребнадзоре заверили, что риск завоза смертельной болезни в страну крайне низок. Однако в конце июля сообщалось, что бубонная чума подобралась к границам России.
ТАСС / Эрик Романенко