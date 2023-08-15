Микробиолог оценил риск эпидемии чумы, подобравшейся к границам России

В России вряд ли начнётся вспышка бубонной чумы, которая сейчас фиксируется в Китае и Монголии. Об этом сказал телеканалу "360" кандидат биологических наук, микробиолог, изобретатель и писатель Михаил Супотницкий.

"Бубонная чума не выходит за пределы своего природного очага. То есть какой-то опасности для России нет. Чума там всегда была, есть и будет. Так что удивляться нечему", — пояснил он.

По его словам, эта болезнь весьма коварная. Её характеризуют высокая температура, сильные головные боли, увеличенные лимфоузлы. Без лечения риск смертельного исхода доходит до 50%, но, если обратиться к врачам, этот показатель составляет всего 7%, заверил эксперт.