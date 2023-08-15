"Это не конец истории": Карин Кнайсль приехала на "Армию-2023" и дала прогноз по Украине

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль приехала на международный военно-технический форум "Армия-2023" и поделилась с телеканалом "Звезда" своими мыслями о конфликте на Украине и переезде в Россию. Она призналась, что пока приехала в нашу страну ненадолго и налегке.

Карин Кнайсль — о переезде в Россию и геополитическом кризисе. Видео © Телеканал "Звезда"

"Я ещё не переехала [в Россию], я всё ещё живу в Ливане, а здесь всего с двумя чемоданами. Провожу здесь лето", — рассказала политик.

Что касается протекающего в мире геополитического кризиса, то, успокоила Кнайсль, такое происходит не в первый раз и не является "концом истории". В целом подобные события — лишь часть истории, на которой она не оборвётся. Далее произойдут "тектонические сдвиги", о чём, кстати, говорят президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц.

Ускоряются же эти "сдвиги", считает политик, из-за продолжающегося конфликта на Украине, однако история "идёт по кругу", что мы можем наблюдать на примере "подъёма" Евразии и Азии. С аналитической точки зрения эти процессы показались Кнайсль очень интересными.