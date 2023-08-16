10 фото до одури смешных чучел, которые точно поднимут настроение

Обычно в музеи приходят для того, чтобы провести время с пользой, узнать что-то новое… Но герои подборки ниже могут разве что рассмешить посетителей. Эти чучела настолько уродливые, что кажется, их сделали такими специально. Посмотрите на этот кошмар сами!