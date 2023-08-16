10 фото до одури смешных чучел, которые точно поднимут настроение
Обычно в музеи приходят для того, чтобы провести время с пользой, узнать что-то новое… Но герои подборки ниже могут разве что рассмешить посетителей. Эти чучела настолько уродливые, что кажется, их сделали такими специально. Посмотрите на этот кошмар сами!
"Была попытка сделать чучело величественного волка", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"ЭТО чучело..." — Stoneway933R.
Фото © Reddit / Stoneway933R
"Что-то пошло не по плану", — Spencer94.
Фото © Reddit / Spencer94
"Что же он увидел такое..." — Omni314.
Фото © Reddit / Omni314
"Тот, кто делал это чучело в 1731 году, видимо, никогда льва вживую не видел", — bohemianboycatiiic.
Фото © Reddit / bohemianboycatiiic
"Мне как-то тревожно от этих чучел из Шанхайского музея естественной истории", — KittenChiu.
Фото © Reddit / KittenChiu
"Медведь с голливудской улыбкой, как вам?" — momo9diallo.
Фото © Reddit / momo9diallo
"Эта акула теперь стоит у меня на аватарке везде", — Jocomol.
Фото © Reddit / Jocomol
"Моему другу пришлось сделать чучело совы для биолаборатории. Познакомьтесь с Раулем", — whiskayneet.
Фото © Reddit / whiskayneet
Reddit / KittenChiu