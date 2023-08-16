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16 августа, 14:30

10 фото до одури смешных чучел, которые точно поднимут настроение

Обычно в музеи приходят для того, чтобы провести время с пользой, узнать что-то новое… Но герои подборки ниже могут разве что рассмешить посетителей. Эти чучела настолько уродливые, что кажется, их сделали такими специально. Посмотрите на этот кошмар сами!

"Была попытка сделать чучело величественного волка", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"ЭТО чучело..." Stoneway933R.

Фото © Reddit / Stoneway933R

Фото © Reddit / Stoneway933R

"Что-то пошло не по плану", — Spencer94.

Фото © Reddit / Spencer94

Фото © Reddit / Spencer94

"Что же он увидел такое..." Omni314.

Фото © Reddit / Omni314

Фото © Reddit / Omni314

"Тот, кто делал это чучело в 1731 году, видимо, никогда льва вживую не видел", — bohemianboycatiiic.

Фото © Reddit / bohemianboycatiiic

Фото © Reddit / bohemianboycatiiic

"Мне как-то тревожно от этих чучел из Шанхайского музея естественной истории", — KittenChiu.

Фото © Reddit / KittenChiu

Фото © Reddit / KittenChiu

"Медведь с голливудской улыбкой, как вам?" momo9diallo.

Фото © Reddit / momo9diallo

Фото © Reddit / momo9diallo

"Эта акула теперь стоит у меня на аватарке везде", — Jocomol.

Фото © Reddit / Jocomol

Фото © Reddit / Jocomol

"Моему другу пришлось сделать чучело совы для биолаборатории. Познакомьтесь с Раулем", — whiskayneet.

Фото © Reddit / whiskayneet

Фото © Reddit / whiskayneet

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

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Reddit / KittenChiu

Сергей Трофимов
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