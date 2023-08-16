Уборщик, психушка и Брюс Ли: 6 удивительных фактов из биографии Виктора Цоя

15 августа в России отмечался День памяти Виктора Цоя — рок-музыканта, чьи песни не теряют актуальности даже через три десятилетия после его смерти. 33 года назад певец трагически погиб в автокатастрофе, уснув за рулём, — ему было всего 28. Вы знали, что Цой занимался не только музыкой, а был неплохим резчиком по дереву, кочегаром и художником? После этой статьи вы очаруетесь им ещё больше.

1. Виктор Цой не выносил вида крови и лежал в психушке

Виктор Цой не выносил вида крови. Кадр © "Игла". Режиссёр Рашид Нугманов, сценарист Александр Баранов, Бахыт Килибаев / Kinopoisk.ru

В 83-м он пытался откосить от армии в знаменитой питерской психиатрической больнице на реке Пряжке. Ему нужно было закосить под маниакально-депрессивный психоз, а для этого порезать вены. А Цой страшно боялся вида крови, поэтому только немного поцарапал руки и дождался скорой помощи. Приехали врачи, а музыкант сидит такой розовый, на руках царапины какие-то маленькие. Ну, забрали всё равно. Этого хватило, чтобы попасть в психушку и обойти военкомат. Чтобы получить белый билет, Цой пролежал 1,5 месяца в психоневрологическом отделении. Кстати, "на Пряжке" Цой сочинил песню с неслучайным названием "Транквилизатор".

2. Он обожал Брюса Ли и занимался боевыми искусствами

В годы расцвета творчества Виктора Цоя любой вид восточных единоборств назывался "карате". Сам певец действительно очень любил эту культуру и являлся ярым поклонником Брюса Ли. По словам практически всех, кто знал его лично, Цой не был ни заносчивым, ни шумным, ни тем более агрессивным человеком. Что не мешало ему фанатеть от Брюса Ли, десятки раз пересматривать "Выход Дракона", копировать движения, позы и даже выражение лица своего кумира. Виктор занимался кунг-фу у востоковеда и преподавателя Сергея Пучкова. Наставник певца утверждает, что Цоя в восточном единоборстве больше привлекала философия, нежели физическая составляющая. Драк музыкант избегал. Когда гитаристу "Кино" Алексею Рыбину проломили голову на улице Петербурга, Цой... сбежал.

3. Художник и резчик по дереву

Виктор Цой, помимо музыки, ещё и очень любил рисовать, а также вырезать по дереву. Кадр © "Игла". Режиссёр Рашид Нугманов, сценарист Александр Баранов, Бахыт Килибаев / Kinopoisk.ru

В школе Виктор Цой учился средне, единственная пятёрка у него была по рисованию, и Цой поступил в художественное училище имени Серова, но вылетел — за неуспеваемость. Музыкант продолжил рисовать для себя. В основном это были абстракция, промышленные сюжеты и натюрморты. А также гротескные изображения, которые были близки к фэнтези и мультфильмам. Рисунки и наброски Цоя отражали уникальный взгляд на мир не хуже, чем его песни. Большая часть работ Виктора сейчас хранится у его родственников. На этом таланты музыканта не исчерпали себя! Витя окончил 61-е Санкт-Петербургское ПТУ по специальности резчика по дереву и часто вырезал сувениры в подарок друзьям. Кстати, на телевидении Цой впервые появился именно как талантливый мастер — в передаче "Монитор".

4. Матрос-спасатель, уборщик бани и кочегар

Уже будучи известным, Цой подрабатывал матросом-спасателем на лодочной станции на озере в парке Победы, а позже — ночным уборщиком бани № 19 на проспекте Ветеранов, 89\2. А в знаменитой "Камчатке" Цой успел стать высококлассным кочегаром — такой вот был разносторонний парень! Кажется, в его биографии не хватает ещё графы "бизнесмен, но таксистом работает для удовольствия".

5. Чёрный цвет — только для сценического образа

Биографы любят подчёркивать, что неоспоримо любимым цветом Цоя был чёрный, но это не совсем так. Этот цвет преобладал в сценических костюмах, в жизни же Виктор любил одеваться ярко и обожал жёлтый, что интересно, на Востоке он считается символом вечности. Возможно, поэтому "Цой жив"? Даже любимые цветы музыканта — жёлтые розы.

6. Гребенщиков "сорвал" свадьбу Виктора Цоя

Был и такой случай в биографии Цоя — ему чуть было не сорвали свадьбу. Кадр © "Игла". Режиссёр Рашид Нугманов, сценарист Александр Баранов, Бахыт Килибаев / Kinopoisk.ru