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16 августа, 11:15

Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до 26 октября

<p>Блогерша Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Блогерша Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Мосгорсуд оставил в силе решение оставить блогершу Елену Блиновскую под домашним арестом до 26 октября.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", цитирует РИА "Новости" решение судьи Нины Шараповой.

На Елену Блиновскую снова подали в суд, на сей раз из-за жадности её мужа

На Елену Блиновскую снова подали в суд, на сей раз из-за жадности её мужа

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов. Накануне стало известно, что по делу "королевы марафонов" арестованы активы на порядка 64 миллиардов рублей. Речь идёт, в частности, об имуществе компаний блогера.

Александра Вишнякова
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