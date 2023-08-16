Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до 26 октября
Блогерша Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Мосгорсуд оставил в силе решение оставить блогершу Елену Блиновскую под домашним арестом до 26 октября.
"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — цитирует РИА "Новости" решение судьи Нины Шараповой.
Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов. Накануне стало известно, что по делу "королевы марафонов" арестованы активы на порядка 64 миллиардов рублей. Речь идёт, в частности, об имуществе компаний блогера.