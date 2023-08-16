Муж Блиновской пожаловался, что их семье стало не на что жить
Муж блогерши Блиновской заявил, что после ареста счетов их семье не на что жить
Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской предприниматель Алексей Блиновский заявил, что их семье после ареста всех счетов просто не на что жить. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа возле здания Мосгорсуда, который сегодня оставил в силе решение о продлении марафонщице домашнего ареста по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов.
У Алексея есть некоторые бизнес-проекты, направленные на "продовольственную безопасность", но он не рассказал, сколько они приносят. Сама же Блиновская, как утверждает её муж, сейчас подавлена, но он всячески её поддерживает.
Муж Блиновской заявил, что их семье после ареста счетов стало не на что жить. Видео © SHOT
"До последнего момента у нас действовали бизнесы, на которые недавно следственные органы наложили арест, на все их счета. Будем что-то думать, придумывать", — сказал Алексей.
Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya