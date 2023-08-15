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15 августа, 19:46

Выбивший "Ференцварош" Черчесова клуб с Фарерских островов поборется за Лигу Европы

Норвежский "Молде" выбил фарерский "КИ Клаксвик" из Лиги чемпионов

Фарерский "КИ Клаксвик" проиграл норвежскому "Молде" в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:2.

В основное время единственный мяч забил Кристиан Эриксен на 17-й минуте, переведя игру в дополнительное время. А Мартин Линнес на 112-й поставил финальную точку.

Футбольный клуб с Фарерских островов стал ближе к первому в истории выходу в группу ЛЧ

Футбольный клуб с Фарерских островов стал ближе к первому в истории выходу в группу ЛЧ

Таким образом, "КИ Клаксвик" не сыграет впервые в своей истории на групповом этапе Лиги чемпионов. Теперь клуб поборется за право попасть в основную стадию Лиги Европы.

Напомним, в стартовом раунде квалификации "Клаксвик" выбил венгерский "Ференцварош". После поражения клуб уволил главного тренера Станислава Черчесова. Попадание на групповой этап еврокубков станет для команды первым в истории.

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ki.fo

Артур Лапсаков
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