Выбивший "Ференцварош" Черчесова клуб с Фарерских островов поборется за Лигу Европы
Норвежский "Молде" выбил фарерский "КИ Клаксвик" из Лиги чемпионов
Фарерский "КИ Клаксвик" проиграл норвежскому "Молде" в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:2.
В основное время единственный мяч забил Кристиан Эриксен на 17-й минуте, переведя игру в дополнительное время. А Мартин Линнес на 112-й поставил финальную точку.
Таким образом, "КИ Клаксвик" не сыграет впервые в своей истории на групповом этапе Лиги чемпионов. Теперь клуб поборется за право попасть в основную стадию Лиги Европы.
Напомним, в стартовом раунде квалификации "Клаксвик" выбил венгерский "Ференцварош". После поражения клуб уволил главного тренера Станислава Черчесова. Попадание на групповой этап еврокубков станет для команды первым в истории.