Батарейки Duracell вернутся в Россию под новым именем и в два раза дороже
Mash: Батарейки Duracell вернутся на российский рынок под брендом Opticell
Duracell вернётся в Россию в конце сентября, но под новым именем, передаёт Mash. Теперь популярные батарейки будут выпускаться под брендом Opticell, кролика в рекламе заменит новый маскот, а цены окажутся примерно в два раза выше, чем раньше.
"Лицом" старых-новых батареек вместо розового ушастика выбрали рыжего медведя, что, видимо, должно дополнительно зацепить российских потребителей из-за ассоциации с нашей страной. А цена за одну батарейку взлетит с 50 до 100 рублей. Производитель, который будет выпускать Opticell в Китае, объясняет подорожание усложнённой логистикой из-за параллельного импорта и возросшими налогами.
Ранее стало известно, что в Россию вернулись дилеры Volkswagen, Audi, Škoda и Lamborghini. А российский аналог Zara Home и H&M Home выйдет на отечественный рынок уже осенью 2023 года. Недавно в Россию вернулись знаменитые акулы из IKEA, теперь они продаются в белорусском аналоге шведского магазина Swed House. Первая точка открылась в Москве в середине апреля. К слову, арабская сеть Home Box, где представлены аналоги товаров IKEA, тоже хочет открыть свои магазины в России.
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