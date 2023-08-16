Батарейки Duracell вернутся в Россию под новым именем и в два раза дороже

Duracell вернётся в Россию в конце сентября, но под новым именем, передаёт Mash. Теперь популярные батарейки будут выпускаться под брендом Opticell, кролика в рекламе заменит новый маскот, а цены окажутся примерно в два раза выше, чем раньше.