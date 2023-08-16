На Украине начали разбирать на детали уничтоженный самолёт "Мрия"

Сотрудники государственного предприятия "Антонов" начали разбирать на детали самый большой самолёт в мире Ан-225 "Мрия", который был уничтожен в первые дни спецоперации.

По данным УНИАН, сотрудники снимают оставшиеся детали, которые могут пригодиться в строительстве новой версии самолёта, если такое решение будет принято.