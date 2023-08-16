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16 августа, 14:31

На Украине начали разбирать на детали уничтоженный самолёт "Мрия"

<p>Пострадавший во время боевых действий самолёт Ан-225 "Мрия" в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом. Обложка © Christophe Gateau / dpa / ТАСС</p>

Пострадавший во время боевых действий самолёт Ан-225 "Мрия" в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом. Обложка © Christophe Gateau / dpa / ТАСС

Сотрудники государственного предприятия "Антонов" начали разбирать на детали самый большой самолёт в мире Ан-225 "Мрия", который был уничтожен в первые дни спецоперации.

По данным УНИАН, сотрудники снимают оставшиеся детали, которые могут пригодиться в строительстве новой версии самолёта, если такое решение будет принято.

На Украине предложили продавать обломки "Мрии" в качестве сувениров

На Украине предложили продавать обломки "Мрии" в качестве сувениров

Напомним, в первые дни спецоперации в результате боёв на аэродроме Гостомель под Киевом был уничтожен транспортный Ан-225 "Мрия" — самый большой самолёт в мире. Осенью прошлого года СМИ узнали, что на Украине якобы строят новую "Мрию", но позже предприятие "Антонов" опровергло эту информацию. Кстати, СБУ обвинила самих сотрудников "Антонова" в том, что они не сохранили уникальный самолёт.

Александра Вишнякова
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