На Украине начали разбирать на детали уничтоженный самолёт "Мрия"
Пострадавший во время боевых действий самолёт Ан-225 "Мрия" в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом. Обложка © Christophe Gateau / dpa / ТАСС
Сотрудники государственного предприятия "Антонов" начали разбирать на детали самый большой самолёт в мире Ан-225 "Мрия", который был уничтожен в первые дни спецоперации.
По данным УНИАН, сотрудники снимают оставшиеся детали, которые могут пригодиться в строительстве новой версии самолёта, если такое решение будет принято.
Напомним, в первые дни спецоперации в результате боёв на аэродроме Гостомель под Киевом был уничтожен транспортный Ан-225 "Мрия" — самый большой самолёт в мире. Осенью прошлого года СМИ узнали, что на Украине якобы строят новую "Мрию", но позже предприятие "Антонов" опровергло эту информацию. Кстати, СБУ обвинила самих сотрудников "Антонова" в том, что они не сохранили уникальный самолёт.