Доллар упал до 94 рублей, а евро — до 103
Рубль продолжает укрепляться к основным мировым валютам. Так, курс доллара упал до 94 рублей, а евро — до 103 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Так, на 17:40 мск американская валюта торгуется на уровне 94,47 рубля, а европейская — 103,08 рубля. Курс юаня находится на уровне 12,9 рубля.
Как уже рассказывал Лайф, резкий рост курса доллара и евро продолжается с конца июля. Почти ежедневно валюты обновляли максимум с весны 2022 года. Ради "ограничения рисков для ценовой стабильности" накануне Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 12% годовых. Сразу после этого рубль укрепился.
ТАСС / Сергей Бобылев