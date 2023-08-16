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16 августа, 15:00

Доллар упал до 94 рублей, а евро — до 103

Рубль продолжает укрепляться к основным мировым валютам. Так, курс доллара упал до 94 рублей, а евро — до 103 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Так, на 17:40 мск американская валюта торгуется на уровне 94,47 рубля, а европейская — 103,08 рубля. Курс юаня находится на уровне 12,9 рубля.

Россиянам рассказали, нужно ли сейчас менять доллары и евро

Россиянам рассказали, нужно ли сейчас менять доллары и евро

Как уже рассказывал Лайф, резкий рост курса доллара и евро продолжается с конца июля. Почти ежедневно валюты обновляли максимум с весны 2022 года. Ради "ограничения рисков для ценовой стабильности" накануне Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 12% годовых. Сразу после этого рубль укрепился.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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