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17 августа, 00:37

Лан больше не угрожает Приморью

Примгидромет: Тайфун "Лан" больше не угрожает восточной части Приморского края

В Приморском крае бывший тайфун "Лан" ослабел до тропического шторма и больше не угрожает наводнением восточной части региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы Приморского гидрометцентра.

"В связи с этим штормовое предупреждение на очень сильный дождь в восточной половине края 17 августа отменяется", – заявили метеорологи.

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Напомним, ранее в Приморье, пострадавшем от мощного тайфуна "Ханун", было объявлено штормовое предупреждение из-за подхода к региону нового тайфуна по имени "Лан". В крае начались сильные дожди. Президент России Владимир Путин призывал органы власти внимательно мониторить ситуацию.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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