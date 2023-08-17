Лан больше не угрожает Приморью
Примгидромет: Тайфун "Лан" больше не угрожает восточной части Приморского края
В Приморском крае бывший тайфун "Лан" ослабел до тропического шторма и больше не угрожает наводнением восточной части региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы Приморского гидрометцентра.
"В связи с этим штормовое предупреждение на очень сильный дождь в восточной половине края 17 августа отменяется", – заявили метеорологи.
Напомним, ранее в Приморье, пострадавшем от мощного тайфуна "Ханун", было объявлено штормовое предупреждение из-за подхода к региону нового тайфуна по имени "Лан". В крае начались сильные дожди. Президент России Владимир Путин призывал органы власти внимательно мониторить ситуацию.
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