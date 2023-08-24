День рождения чипсов, День странной музыки, Евпатий Коловрат: Праздники и приметы 24 августа На 24 августа 2023 года выпадает сразу два праздника для гурманов в России: один — для любителей солёного, другой — для сладкоежек. Также найдётся праздник для меломанов. А вот для некоторых любителей астрономии это чёрный день. 23 августа, 21:01 24 августа — День рождения картофельных чипсов. Фото © Freepik

День рождения картофельных чипсов

24 августа в России и других странах отмечается забавный праздник — День рождения картофельных чипсов. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 24 августа, дата не смещается;

праздник памятный, неофициальный;

посвящён случайному изобретению чипсов в 1853 году;

в этот день предлагается лакомиться чипсами, на них объявляются акции.

Считается, что история картофельных чипсов началась 24 августа 1853 года, то есть 170 лет назад. Как утверждается, впервые приготовил их шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк) Джордж Крам. Один посетитель вернул на кухню жареный картофель, заявив, что тот нарезан слишком толсто. Крам, решив проучить нерадивого клиента, нарезал овощ ломтиками бумажной толщины и обжарил их до хруста в кипящем масле, предварительно посолив. К удивлению повара, посетитель пришёл в восторг.

После этого блюдо стали предлагать в ресторане, оно стало популярно под названием "Саратогские чешуйки" (Saratoga Chips). Через семь лет Крам открыл свой ресторан, где корзина с чипсами предлагалась на каждом столе. Ещё через десять лет в США чипсы стали предлагать из фургончиков на улице — они продавались в кульке, что ещё больше прибавило им популярности. Интересно, что к середине XX века они стали наиболее часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. Ежегодно такой жареной картошки в мире продаётся на многие миллиарды долларов. В наше время чипсы также делают из других овощей и даже фруктов.

Впрочем, нужно помнить, что чипсы — далеко не самый полезный продукт. При их приготовлении используют много соли, а зачастую и различные химические добавки для усиления вкуса. Да и обжаривание в раскалённом масле не добавляет им полезности.

День странной музыки

24 августа — День странной музыки. Фото © Freepik / free-photo

24 августа отмечается ещё один необычный праздник, малоизвестный в России, — Международный день странной музыки (International Strange Music Day) или День необычной музыки. Рассказываем о нём: отмечается ежегодно 24 августа, дата фиксированная;

праздник международный, неофициальный;

празднуется с 1998 года;

придуман американским музыкантом Патриком Грантом;

цель — призвать всех знакомиться с новыми жанрами и направлениями музыки.

Американский композитор Патрик Грант, придумывая Международный день странной музыки, очевидно, знал, что делает. Его произведения — это на самом деле странноватый синтез различных жанров и стилей — от классической музыки до постпанка, эмбиента и этники. Так как ни один лейбл не хотел браться за выпуск его дисков, он учредил свой, который так и назвал — Strange Music ("Странная музыка").

One Note Samba. Видео © YouTube / Патрик Грант — тема

Изначально Международный день странной музыки был задуман как способ продвижения его нового альбома. Дата выбрана в честь дня рождения девушки Гранта. Но этот праздник, как говорится, пошёл в народ. Многие другие музыканты поддержали идею. Теперь это день, который мотивирует нас знакомиться с незнакомыми музыкальными произведениями, которые мы обычно не слушаем. Это день расширения своих музыкальных границ, открытости к новому.

День вафель

24 августа — День вафель. Фото © Unsplash / Robby McCullough

Ещё один праздник, который пришёл из США в Россию и другие страны и отмечается 24 августа, — это День вафель. У него тоже есть исторические корни. Вот что известно об этом событии: отмечается ежегодно 24 августа, дата не смещается;

праздник появился в США, где называется Национальным днём вафель (National Waffle Day);

приурочен к дате, когда был выдан патент на специальную сковородку для выпечки вафель;

в этот день принято готовить вафли и угощать ими.

Этот праздник "вырос" из американского и стал известен в других странах, хотя есть ещё один подобный — Международный день вафель, который отмечается 25 марта. Впрочем, и сами вафли в США другие. Не хрустящие пластинки, к которым привыкли жители европейских стран, в том числе в России, а "оладьи", которые выпекают в специальной двойной сковороде с узором в виде сот. Тесто готовится на гашёной соде, а не на дрожжах.

Как раз с формой такого варианта вафель и связан праздник, отмечаемый 24 августа. Как считается, именно в эту дату житель города Трой (штат Нью-Йорк) Корнелиус Свартхаут получил патент на специальную сковородку для выпечки. Сейчас многие знают, как она выглядит: состоит из двух одинаковых частей (дна и крышки), что позволяет сковороду переворачивать для хорошего пропекания. Последнему способствует и решётчатый рисунок. Считается, что эти маленькие хитрости и сделали такие вафли популярными во многих странах.

День разжалования Плутона

24 августа — День разжалования Плутона из планеты. Фото © NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

В эту дату — 24 августа — отмечается годовщина ещё одного события, на этот раз довольно грустного. Это день разжалования Плутона из планеты. Праздником это, конечно, не назвать: 24 августа 2006 года Международный астрономический союз дал определение понятию "планета";

Плутон перестал соответствовать критериям и был разжалован в карликовую планету;

в Солнечной системе осталось восемь, а не девять планет;

недовольные этим решением 24 августа призывают изменить его.

Плутон теперь — лишь крупнейшая в Солнечной системе карликовая планета. Но с оговоркой, что из числа известных, потому что на периферии системы могут быть и другие. Этот "малыш", а он даже меньше нашей Луны, состоит в основном из камня и льда. У него необычная орбита — вытянутая и как бы скошенная к плоскости, в которой вращаются вокруг Солнца бывшие "сёстры", в том числе Земля. Но разжаловали его из планеты не поэтому.

Согласно определению, которое Международный астрономический союз принял в 2006 году, планетой могут называться небесные тела, которые вращаются вокруг звезды, не являются спутником, достаточно массивны, чтобы приобрести близкую к сферической форму, смогли очистить свои окрестности от других объектов, а также быть самым массивным телом в своём окружении. По последним двум критериям Плутон и не подошёл. Однако с этим согласны не все, есть те, кто надеется, что эту карликовую планету ещё могут повысить в "звании" до обычной. И 24 августа — особенный день для таких людей.

Приметы 24 августа

День Евпатия Коловрата

В народном календаре на Руси 24 августа был Днём Евпатия Коловрата — легендарного русского богатыря XIII века времён нашествия Батыя. Согласно древним источникам, он родился в Старорязанском стане княжества. Находясь в Чернигове, куда отправился просить о помощи в сражении с монголами, узнал, что они уже напали на Рязань. Он сразу выдвинулся туда с "малою дружиною", но застал город уже разорённым. Усилив отряд уцелевшими, он пустился в погоню за монголами. Настигнув их в Суздальских землях, нанёс поражение, несмотря на численный перевес врага. Когда дополнительными силами монголам всё же удалось разбить отряд Коловрата и убить его самого, Батый, отдавая должное его доблести, отдал тело богатыря его уцелевшим воинам и отпустил их домой.

В народе этот день считали недобрым, не подходящим для празднеств и важных решений. Согласно легенде, в эту дату в лесу или на болотах можно увидеть белого коня, ищущего своего погибшего всадника. Встретить его — к беде. А ещё люди говорили, что на болотах и кладбищах в этот день загораются блуждающие огоньки. Их считали освобождающимися душами самоубийц, утопленников. Была традиция на День Евпатия Коловрата особо хорошо ухаживать за живностью. Домашних животных отменно кормили, вычёсывали. А ещё дата 24 августа считалась очень благоприятной для колдовства.

Погодные приметы на 24 августа

Утренний туман стелется над водой — несколько дней будет тепло.

Солнечно и ясно — сентябрь будет без дождей.

Грибов мало — зима будет морозной.

Красный рассвет — к дождям и ветру.

Именинники 24 августа

24 августа именины у российского певца Василия Вакуленко (Басты). Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 24 августа, именины у обладателей следующих имён: Александр

Василий

Клавдий

Лилия

Макар

Максим

Мария

Марк

Мартин

Сусанна

Фёдор Редакция Лайфа поздравляет именинников!

Авторы Вадим Андреев