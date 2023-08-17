ХК "Салават Юлаев" выведет из обращения 27-й номер в память о Родионе Амирове

В память о скончавшемся хоккеисте Родионе Амирове уфимский ХК "Салават Юлаев" выведет из обращения 27-й номер. Об этом журналистам рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.

"Мы это проведём 11 сентября на первом матче. Сделаем это максимально лаконично", — отметил Баширов.