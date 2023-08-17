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17 августа, 10:05

ХК "Салават Юлаев" выведет из обращения 27-й номер в память о Родионе Амирове

<p>Обложка © ТАСС / Zuma / Andy Devlin</p>

Обложка © ТАСС / Zuma / Andy Devlin

В память о скончавшемся хоккеисте Родионе Амирове уфимский ХК "Салават Юлаев" выведет из обращения 27-й номер. Об этом журналистам рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.

"Мы это проведём 11 сентября на первом матче. Сделаем это максимально лаконично", — отметил Баширов.

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Он добавил, что имя Амирова будет носить предсезонный молодёжный турнир. Он пройдёт в конце августа и будет назван как "Кубок Родиона Амирова".

Ранее Лайф писал о том, что хоккеист Родион Амиров умер в возрасте 21 года. Два года назад у него выявили опухоль головного мозга. Память спортсмена почтили на стадионе "Скотиабанк-арена" в Торонто, выведя его фото на хоккейной арене.

Илья Суриков
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