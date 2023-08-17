Эксперт объяснил, почему судьба всего мира может решиться уже в октябре

Ключевым периодом для мира может стать октябрь этого года. Так считает экономист Михаил Хазин. По его словам, именно в этот осенний месяц должны произойти важные события.

Хазин пояснил, что в октябре определится конфигурация выборов в России и США и станет понятно, чего от них ожидать.

"Я не политолог, я не буду разбирать, пойдёт ли Путин на выборы или нет, но понятно, что картина должна проясниться в октябре", — сказал он в беседе с "Царьградом".