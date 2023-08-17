Эксперт объяснил, почему судьба всего мира может решиться уже в октябре
Экономист Хазин: Октябрь 2023 года может стать ключевым моментом для всего мира
Ключевым периодом для мира может стать октябрь этого года. Так считает экономист Михаил Хазин. По его словам, именно в этот осенний месяц должны произойти важные события.
Хазин пояснил, что в октябре определится конфигурация выборов в России и США и станет понятно, чего от них ожидать.
"Я не политолог, я не буду разбирать, пойдёт ли Путин на выборы или нет, но понятно, что картина должна проясниться в октябре", — сказал он в беседе с "Царьградом".
Хазин указал, что голосование в США состоится в ноябре, но вот подготовительный процесс начнётся уже в октябре. По его мнению, главным вопросом по выборам в США является судьба экс-президента Дональда Трампа. Должно проясниться, дадут ему срок или нет.
Напомним, в начале августа бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия. Всего ему предъявили 91 обвинение. По мнению Трампа, ему грозит в сумме 561 год тюрьмы.
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