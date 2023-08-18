Эксперт рассказал, каким пенсионерам сыграет на руку повышение ключевой ставки

Повышение Банком России ключевой ставки до 12% сыграет на руку пенсионерам, которые имеют депозитные счета в банках. Процентная ставка для них станет значительно выше, учитывая имеющиеся льготы. Об этом рассказал экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в беседе с Ura.ru.

"Пенсионеры, конечно, этим могут воспользоваться. Это достаточно ощутимо. Потому что если в первую декаду августа средняя депозитная ставка десяти крупнейших банков на этом рынке составляла 8,15%, то если как минимум на два процентных пункта это вырастет — это будет серьёзный выигрыш", — отметил эксперт.