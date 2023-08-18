Эксперт рассказал, каким пенсионерам сыграет на руку повышение ключевой ставки
Экономист Масленников: Пенсионеры с депозитами выиграют от роста ключевой ставки
Повышение Банком России ключевой ставки до 12% сыграет на руку пенсионерам, которые имеют депозитные счета в банках. Процентная ставка для них станет значительно выше, учитывая имеющиеся льготы. Об этом рассказал экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в беседе с Ura.ru.
"Пенсионеры, конечно, этим могут воспользоваться. Это достаточно ощутимо. Потому что если в первую декаду августа средняя депозитная ставка десяти крупнейших банков на этом рынке составляла 8,15%, то если как минимум на два процентных пункта это вырастет — это будет серьёзный выигрыш", — отметил эксперт.
Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов согласился с данным мнением. При этом он призвал внимательно смотреть, на какой срок делается вклад: от этого может зависеть процентная ставка. "Что можно порекомендовать — смотреть, какой вклад вам выгоден с точки зрения возможности пополнения, частичного снятия, срока вклада, суммы", — подчеркнул он.
Напомним, 15 августа ЦБ внепланово повысил ставку сразу до 12% годовых. Решение было принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности". Сразу после того, как Банк России опубликовал решение, рубль укрепился: доллар упал до 95,95 рубля, а евро — до 104,84 рубля. Но эффект продлился недолго. В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки.
ТАСС / Станислав Тихомиров