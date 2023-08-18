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18 августа, 08:04

Алла Пугачёва прислала венок на похороны клоуна Андрюши

В Московском цирке проходит церемония прощания с клоуном Андреем Николаевым

В Московском цирке на Цветном бульваре прощаются с народным артистом РСФСР, режиссёром-постановщиком комических номеров Андреем Николаевым. Публика знает его в образе легендарного клоуна Андрюши. Лайф публикует кадры траурной церемонии.

Прощание с советским клоуном Андреем Николаевым. Фото © LIFE

Прощание с советским клоуном Андреем Николаевым. Фото © LIFE

Прощание с советским клоуном Андреем Николаевым. Фото © LIFE

Прощание с советским клоуном Андреем Николаевым. Фото © LIFE

Прощание с советским клоуном Андреем Николаевым. Фото © LIFE

Прощание с советским клоуном Андреем Николаевым. Фото © LIFE

С артистом прощаются в зале для цирковых тренировок. Рядом с гробом установлен импровизированный стенд со снимками Николаева как из повседневной жизни, так и во время выступлений. Огромный венок из белых роз прислала певица Алла Пугачёва, его внесли сотрудники цирка и установили отдельно от других у изголовья гроба.

Алла Пугачёва прислала венок на церемонию прощания с Андреем Николаевым. Фото © LIFE

"Андрею Николаеву от Аллы Пугачёвой", гласит надпись на чёрной ленте, опоясывающей венок.

Известная певица и актриса Лизета Николау умерла после падения с лестницы в кафе

Известная певица и актриса Лизета Николау умерла после падения с лестницы в кафе

Напомним, 15 августа скончался легендарный советский клоун Андрей Николаев, попавший в больницу в Москве с острой стадией механической желтухи и коронавирусом. Ему было 85 лет. Медики предлагали артисту операцию, но он отказывался. Причиной смерти называются перитонит и некроз желчного пузыря.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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