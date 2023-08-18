Алла Пугачёва прислала венок на похороны клоуна Андрюши

С артистом прощаются в зале для цирковых тренировок. Рядом с гробом установлен импровизированный стенд со снимками Николаева как из повседневной жизни, так и во время выступлений. Огромный венок из белых роз прислала певица Алла Пугачёва, его внесли сотрудники цирка и установили отдельно от других у изголовья гроба.